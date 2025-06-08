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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
763
Час на прочитання
2 хв

У центрі Києва з’явилася велетенська чорна хмара: що це таке

Незвична інсталяція представить Україну на популярному фестивалі у США.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Фото: Мій Київ

Фото: Мій Київ

На Софійській площі у Києві з’явилася велетенська чорна хмара. Об’ємну конструкцію, яка складається з десятків чорних хмаринок, важко не помітити під стінами древньої Софії Київської.

Саме ця «чорна хмара» буде представляти Україну на популярному фестивалі незалежного мистецтва «Burning Man» у США.

«За задумом авторів інсталяції — це попередження про загрози, яких насправді у людей дуже багато і в особистому, і в суспільному житті. Люди схильні їх ігнорувати і робити вигляд, що їх немає. А от ця хмаринка, вона величезна і вона нам нагадує про те, що ці загрози нікуди не зникають. Автор інсталяції — художник Олексій Сай», — розповіли ТСН.ua представники від команди організаторів інсталяції.

Чорна хмара зроблена з тканини, яка називається о‌ксфорд. Вага фігури — сім тон. Розмір хмарини 30 на 15 метрів висотою, а її ширина складає17 метрів.

«До хмарини додається музичний супровід. Він зроблений зі звуків війни в Україні. Єдине, що для Києва зробили хмарину більш спокійною, грозовою з блискавками, прибрали вибухи ракет і пострілів, а в оригінальній версії у США вона буде з вибухами ракет, дронів і загалом зі звуками війни, які збирає і записує Денис Барабан із Запоріжжя», — уточнили організатори.

Зі слів співрозмовника, чорна хмара перебуватиме на Софійській площі протягом неділі, а також її ще можна буде тут побачити і в понеділок зрання, але вже без звукового супроводу.

Нагадаємо, американська художниця Барбара Крюгер створила масштабну інсталяцію на потязі «Укрзалізниці».

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Дата публікації
Кількість переглядів
763
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