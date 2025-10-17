- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1525
- Час на прочитання
- 1 хв
У центрі Києва цивільні люди зі зброєю затримали пасажира авто: відео
У руках одного з чоловіків, які зупинили автомобіль — предмет, схожий на пістолет.
У п’ятницю, 17 жовтня, на вулиці Саксаганського в Києві невідомі люди в цивільному зупинили автомобіль і, погрожуючи зброєю, затримали чоловіка.
Відео цього інциденту публікують столичні Telegram-канали.
Як видно на опублікованих кадрах, у руках одного з чоловіків, які зупинили автомобіль — предмет, схожий на пістолет, який він наводить у бік водія.
Дверцята автівки відчинені з боку пасажирського сидіння. Чоловіка, який, ймовірно, був пасажиром, поклали лицем на асфальт, надіваючи на руки кайданки.
Біля автівки — ще двоє людей у цивільному, які заглядали на заднє сидіння автомобіля.
У поліції кореспондентові ТСН.ua повідомили, що наразі не мають інформації щодо цього випадку. Повідомлення про інцидент перевіряють.
