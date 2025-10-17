У центрі Києва цивільні люди зі зброєю затримали пасажира авто: відео

Затримання в Києві / © скриншот з відео

Реклама

У п’ятницю, 17 жовтня, на вулиці Саксаганського в Києві невідомі люди в цивільному зупинили автомобіль і, погрожуючи зброєю, затримали чоловіка.

Відео цього інциденту публікують столичні Telegram-канали.

Як видно на опублікованих кадрах, у руках одного з чоловіків, які зупинили автомобіль — предмет, схожий на пістолет, який він наводить у бік водія.

Реклама

Дверцята автівки відчинені з боку пасажирського сидіння. Чоловіка, який, ймовірно, був пасажиром, поклали лицем на асфальт, надіваючи на руки кайданки.

Біля автівки — ще двоє людей у цивільному, які заглядали на заднє сидіння автомобіля.

У поліції кореспондентові ТСН.ua повідомили, що наразі не мають інформації щодо цього випадку. Повідомлення про інцидент перевіряють.

Нагадаємо, в Києві 23-річний п’яний молодик розбив двері автобуса та напав на пасажирів. Подія стался у Дніпровському районі столиці.

Реклама