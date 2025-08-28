ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1117
Час на прочитання
1 хв

У центрі Києва сталося влучання у торгівельний центр: фото, відео

Жахлива ніч для Києва. Багато пошкоджених будівель у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському, Деснянському районах.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У центрі Києва — влучання в торгівельний центр

У центрі Києва — влучання в торгівельний центр / © Віталій Кличко/Тelegram

У центрі Києва сталося влучання у торгівельний центр. Постраждали житлові будинки недалеко від нього.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

«Жахлива ніч для Києва. Багато пошкоджених будівель у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському, Деснянському районах. — Це й нежитлові будівлі і багатоповерхівки. Заклади освіти, транспортна інфраструктура. Скрізь на місцях працюють екстрені служби», — зазначив мер.

Кличко уточнив, що у Дарницькому районі зруйнований пʼятиповерховий будинок. Рятувальники шукають людей під завалами.

У центрі Києва — влучання в торгівельний центр / © Віталій Кличко/Тelegram

У центрі Києва — влучання в торгівельний центр / © Віталій Кличко/Тelegram

У центрі Києва — влучання в торгівельний центр / © Віталій Кличко/Тelegram

У центрі Києва — влучання в торгівельний центр / © Віталій Кличко/Тelegram

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня армія РФ масовано атакувала Київ ракетами й дронами.

У столиці кількість постраждалих зросла до 48 людей.

Відомо також про 12 загиблих. На жаль, серед них три дитини 2, 17 та 14 років.

Дата публікації
Кількість переглядів
1117
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie