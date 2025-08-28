- Дата публікації
У центрі Києва сталося влучання у торгівельний центр: фото, відео
Жахлива ніч для Києва. Багато пошкоджених будівель у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському, Деснянському районах.
У центрі Києва сталося влучання у торгівельний центр. Постраждали житлові будинки недалеко від нього.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
«Жахлива ніч для Києва. Багато пошкоджених будівель у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському, Деснянському районах. — Це й нежитлові будівлі і багатоповерхівки. Заклади освіти, транспортна інфраструктура. Скрізь на місцях працюють екстрені служби», — зазначив мер.
Кличко уточнив, що у Дарницькому районі зруйнований пʼятиповерховий будинок. Рятувальники шукають людей під завалами.
Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня армія РФ масовано атакувала Київ ракетами й дронами.
У столиці кількість постраждалих зросла до 48 людей.
Відомо також про 12 загиблих. На жаль, серед них три дитини 2, 17 та 14 років.