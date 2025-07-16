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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У центрі Києва двоє чоловіків зґвалтували та пограбували 15-річну дівчину: як їх покарали

Правоохоронці довели провину двох осіб у зґвалтуванні та пограбуванні підлітка.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Злвмисників затримано

Злвмисників затримано / © facebook.com/MVS.LVIV

У Києві двох чоловіків засудили до 9 років ув’язнення за зґвалтування та пограбування неповнолітньої дівчини. Злочин стався у недобудові на Печерську.

Про це повідомляє Печерська окружна прокуратура.

Ювенальні прокурори довели в суді, що 41-річний та 29-річний чоловіки застосували погрози і насильство щодо 15-річної дівчини, вчинивши дії сексуального характеру. Після цього зловмисники відібрали у потерпілої телефон «iPhone 12» та переказали через мобільний додаток 1000 гривень з її рахунку на карту одного з них. Після злочину нападники втекли.

Відомо, що один із засуджених раніше п’ять разів притягувався до відповідальності за крадіжки, а його спільник відбував покарання за розбої та тяжкі тілесні ушкодження. Обвинувачені перебувають під вартою.

Чоловіків засудили за зґвалтування та пограбування, вчинені повторно групою осіб у воєнний час (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 КК України). Кожному призначили 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що У Кам’янському чоловік увійшов до квартири за двома малолітніми дітьми, представившись лікарем. Побачивши, що дорослих немає, ізолював 7-річного хлопчика та вчинив насильство над 8-річною дівчинкою.

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