У центрі Києва будують житловий квартал із басейнами на дахах та найдовшою променадою в Україні

Девелопер, якому довіряють

KAN Development - одна з найбільших і найвідоміших девелоперських компаній України з 25-річним досвідом. Це вони побудували Комфорт Таун, Tetris Hall, Файна Таун, Республіку та UNIT.Home - проєкти, які багато хто називає новими архітектурними символами Києва. За весь час роботи - понад 4 мільйони квадратних метрів нерухомості, понад 20 500 квартир, 15 навчальних закладів.

Навіть під час повномасштабної війни KAN продовжує будувати та здавати об’єкти вчасно. Коли ринок нерухомості скоротився вдвічі й половина забудовників заморозила проєкти, KAN здав кілька черг житла без затримок. Для покупців це означає, що компанія продовжує виконувати свої зобов’язання навіть у складних умовах.

SkyRytm - 610 метрів над містом

Однією з ключових особливостей Біоритму є SkyRytm. Це прогулянкова променада довжиною 610 метрів, яка з’єднує будинки кварталу на рівні дахів. Найдовша подібна конструкція в Україні. На цій висоті - три панорамні басейни з видом на місто, фітнес-зони та камерний бар.

У SkyRytm мешканці зможуть починати день із плавання з панорамним видом на Київ або завершувати вечір на тлі заходу сонця у барі на даху.

SPA на 16-му поверсі

SPA-простір на 16-му поверсі включає фінську сауну з панорамним склінням, римську парну, купіль і терасу для відпочинку. Простір створений для повного циклу відновлення за кілька хвилин від власної квартири - від тепла сауни до відпочинку з видом на місто.

Парк, спорт, інфраструктура

Усередині комплексу передбачено приватний парк площею 1,3 гектара, повністю вільний від автомобілів. Це зелений простір для прогулянок і відпочинку з авторським ландшафтним дизайном та безпечними дитячими зонами. Він створює відчуття приватного двору навіть у центрі столиці.

Інфраструктура комплексу розрахована на щоденне життя: п’ять BBQ-зон для зустрічей із друзями, party-room для святкувань, майданчик для падел-тенісу, спортивні зони та фітнес-простір із природним світлом.

Дворівневий підземний паркінг із прямими виходами до всіх будинків - не треба виходити на вулицю в дощ, щоб дістатися до машини.

Сервіс організований за стандартами п’ятизіркового готелю. Керуюча компанія подбає про чистоту, безпеку, технічне обслуговування та консьєрж-сервіс. Мешканцям залишається тільки насолоджуватися життям.

Школа та садок поруч

Для багатьох сімей важливим аргументом стає освіта поруч із домом. За кілька хвилин від комплексу - Київський ліцей A+ та дитячий садок Біоритм, частина Освітнього холдингу A+. Навчання за програмами Cambridge Early Years, Reggio Emilia, STEAM. Англійська мова впродовж дня, спортивна арена 1 500 м². Садочок на 60 дітей, групи до 15 осіб, 1 педагог на 6 малюків. Для батьків це означає: дитина навчається за міжнародними стандартами за кілька хвилин від дому.

Квартири на будь-який запит

14 варіантів планувань дозволяють обрати квартиру під різні сценарії життя - від компактних однокімнатних 43 м² до просторих чотирикімнатних 301 м². Продумане зонування, природне світло, достатньо місця для зберігання. Для когось важливо три дитячі кімнати, для когось - великий кабінет для роботи з дому, для когось - простора вітальня для зустрічей. Біоритм пропонує гнучкі рішення.

Чому варто звернути увагу

В умовах, коли кожне рішення потребує виваженості, нерухомість у центрі Києва від забудовника з 25-річною історією - це водночас комфорт і спосіб зберегти та примножити капітал. KAN Development - одна з небагатьох компаній, які не просто продовжують працювати під час війни, а запускають нові масштабні проєкти. Будівництво Біоритму активно йде. Продажі вже стартували, і інтерес до проєкту з’явився ще до масштабної рекламної кампанії.

Детальніше про проєкт, планування та хід будівництва можна дізнатися на офіційному сайті biorytm.com.ua

Біоритм - це не просто житловий комплекс, а нове середовище життя у центрі Києва - на висоті SkyRytm, серед зелені приватного парку та з інфраструктурою, створеною для щоденного комфорту.

Біоритм. Місто життя. Життя у власному ритмі.

Довідка:

Житловий комплекс Біоритм

Локація: Велика Васильківська, 143/2, Київ

Девелопер: KAN Development

SkyRytm: 610 метрів променади на дахах

Приватний парк: 1,3 гектара

Інфраструктура: 3 панорамні басейни, SPA на 16-му поверсі, 5 BBQ-зон, Party-room, падел-теніс, спортивні зони, фітнес-простір, дворівневий паркінг

Освіта: Київський ліцей A+, дитячий садок Біоритм (Cambridge програми)

Планування: від 43 до 301 м², 14 варіантів

Сервіс: стандарти п’ятизіркового готелю

Контакти: +38 044 344 44 44, biorytm.com.ua