- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 92
- Час на прочитання
- 4 хв
У центрі Києва будують житловий квартал із басейнами на дахах та найдовшою променадою в Україні Актуально
Хороша новина для Києва: у самому центрі столиці KAN Development створює новий житловий комплекс, який не має аналогів в Україні. Біоритм на Великій Васильківській, 143/2 - це три панорамні басейни на дахах, SPA із панорамною сауною, прогулянкова променада довжиною 610 метрів між будинками на рівні дахів, приватний парк на 1,3 гектара, школа та дитячий садок міжнародного рівня. Проєкт, який показує: навіть у складні часи можна створювати щось по-справжньому вражаюче.
Девелопер, якому довіряють
KAN Development - одна з найбільших і найвідоміших девелоперських компаній України з 25-річним досвідом. Це вони побудували Комфорт Таун, Tetris Hall, Файна Таун, Республіку та UNIT.Home - проєкти, які багато хто називає новими архітектурними символами Києва. За весь час роботи - понад 4 мільйони квадратних метрів нерухомості, понад 20 500 квартир, 15 навчальних закладів.
Навіть під час повномасштабної війни KAN продовжує будувати та здавати об’єкти вчасно. Коли ринок нерухомості скоротився вдвічі й половина забудовників заморозила проєкти, KAN здав кілька черг житла без затримок. Для покупців це означає, що компанія продовжує виконувати свої зобов’язання навіть у складних умовах.
SkyRytm - 610 метрів над містом
Однією з ключових особливостей Біоритму є SkyRytm. Це прогулянкова променада довжиною 610 метрів, яка з’єднує будинки кварталу на рівні дахів. Найдовша подібна конструкція в Україні. На цій висоті - три панорамні басейни з видом на місто, фітнес-зони та камерний бар.
У SkyRytm мешканці зможуть починати день із плавання з панорамним видом на Київ або завершувати вечір на тлі заходу сонця у барі на даху.
SPA на 16-му поверсі
SPA-простір на 16-му поверсі включає фінську сауну з панорамним склінням, римську парну, купіль і терасу для відпочинку. Простір створений для повного циклу відновлення за кілька хвилин від власної квартири - від тепла сауни до відпочинку з видом на місто.
Парк, спорт, інфраструктура
Усередині комплексу передбачено приватний парк площею 1,3 гектара, повністю вільний від автомобілів. Це зелений простір для прогулянок і відпочинку з авторським ландшафтним дизайном та безпечними дитячими зонами. Він створює відчуття приватного двору навіть у центрі столиці.
Інфраструктура комплексу розрахована на щоденне життя: п’ять BBQ-зон для зустрічей із друзями, party-room для святкувань, майданчик для падел-тенісу, спортивні зони та фітнес-простір із природним світлом.
Дворівневий підземний паркінг із прямими виходами до всіх будинків - не треба виходити на вулицю в дощ, щоб дістатися до машини.
Сервіс організований за стандартами п’ятизіркового готелю. Керуюча компанія подбає про чистоту, безпеку, технічне обслуговування та консьєрж-сервіс. Мешканцям залишається тільки насолоджуватися життям.
Школа та садок поруч
Для багатьох сімей важливим аргументом стає освіта поруч із домом. За кілька хвилин від комплексу - Київський ліцей A+ та дитячий садок Біоритм, частина Освітнього холдингу A+. Навчання за програмами Cambridge Early Years, Reggio Emilia, STEAM. Англійська мова впродовж дня, спортивна арена 1 500 м². Садочок на 60 дітей, групи до 15 осіб, 1 педагог на 6 малюків. Для батьків це означає: дитина навчається за міжнародними стандартами за кілька хвилин від дому.
Квартири на будь-який запит
14 варіантів планувань дозволяють обрати квартиру під різні сценарії життя - від компактних однокімнатних 43 м² до просторих чотирикімнатних 301 м². Продумане зонування, природне світло, достатньо місця для зберігання. Для когось важливо три дитячі кімнати, для когось - великий кабінет для роботи з дому, для когось - простора вітальня для зустрічей. Біоритм пропонує гнучкі рішення.
Чому варто звернути увагу
В умовах, коли кожне рішення потребує виваженості, нерухомість у центрі Києва від забудовника з 25-річною історією - це водночас комфорт і спосіб зберегти та примножити капітал. KAN Development - одна з небагатьох компаній, які не просто продовжують працювати під час війни, а запускають нові масштабні проєкти. Будівництво Біоритму активно йде. Продажі вже стартували, і інтерес до проєкту з’явився ще до масштабної рекламної кампанії.
Детальніше про проєкт, планування та хід будівництва можна дізнатися на офіційному сайті biorytm.com.ua
Біоритм - це не просто житловий комплекс, а нове середовище життя у центрі Києва - на висоті SkyRytm, серед зелені приватного парку та з інфраструктурою, створеною для щоденного комфорту.
Біоритм. Місто життя. Життя у власному ритмі.
Довідка:
Житловий комплекс Біоритм
Локація: Велика Васильківська, 143/2, Київ
Девелопер: KAN Development
SkyRytm: 610 метрів променади на дахах
Приватний парк: 1,3 гектара
Інфраструктура: 3 панорамні басейни, SPA на 16-му поверсі, 5 BBQ-зон, Party-room, падел-теніс, спортивні зони, фітнес-простір, дворівневий паркінг
Освіта: Київський ліцей A+, дитячий садок Біоритм (Cambridge програми)
Планування: від 43 до 301 м², 14 варіантів
Сервіс: стандарти п’ятизіркового готелю
Контакти: +38 044 344 44 44, biorytm.com.ua