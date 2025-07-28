У центрі Києва біля народного меморіалу на Майдані автівка вилетіла на тротуар: наслідки, фото

ДТП у центі Києва / © Поліція Києва

Реклама

В Києві у понеділок, 28 липня, близько 7:00 ранку на вулиці Хрещатик сталася ДТП: автомобіль Volkswagen вилетів за межі проїжджої частини та врізався в підземний перехід. Постраждав водій.

Про це повідомили в ГУНП у м. Києві.

Встановлено, що керманич автомобіля Volkswagen, рухаючись вулицею Хрещатик зі сторони Бесарабської площі, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на пішохідну частину дороги, де зіткнувся з бетонним загородженням підземного переходу.

Реклама

«43-річного водія із тілесними ушкодженнями у вигляді відкритого перелому ноги лікарі госпіталізували. Попередньо, він був тверезий», — йдеться в повідомленні.

ДТП у центі Києва / © Поліція Києва

Механізм та обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, біля села Бузова Київської області на автодорозі Київ-Чоп легковий автомобіль потрапив у жахливу ДТП. Водіїв в’їхав у відбійник на узбіччі, внаслідок чого автівку пронизало наскрізь.