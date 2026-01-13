ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
300
Час на прочитання
1 хв

У ТЕЦ-5 у Києві влучили п’ять ракет: що буде з опаленням — нардеп

Київська ТЕЦ-5 пошкоджена після ракетної атаки на місто.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У ТЕЦ-5 у Києві влучили п’ять ракет: що буде з опаленням — нардеп

По київській ТЕЦ-5 вдарили п’ять ракет, з теплом можуть бути проблеми / © unsplash.com

Унаслідок ракетного удару по київській ТЕЦ-5 об’єкт зазнав серйозних пошкоджень, через що перезапуск системи теплопостачання є надзвичайно складним.

Про це повідомив народний депутат України, колишній міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко 13 січня.

За його словами, по теплоелектроцентралі влучили п’ять ракет.

«Це був масований ракетний удар. Пошкодження настільки серйозні, що дуже важко перезапустити подачу теплоносія — тобто опалення — по мережі», — зазначив Кучеренко.

Він пояснив, що ТЕЦ-5 забезпечує теплом значну частину столиці, з огляду на складну конфігурацію тепломереж Києва та їхню протяжність.

«Якщо ви знаєте географію Києва й розташування теплотрас, то розумієте, наскільки це складна система... За таких пошкоджень відновлення подачі тепла є вкрай непростим завданням», — пояснив нардеп.

За його словами, навіть у мирний час під час планових літніх випробувань тепломереж виникають прориви, а нинішні бойові пошкодження значно ускладнюють ремонтні роботи.

Наразі профільні служби оцінюють масштаб руйнувань та можливі терміни відновлення стабільного теплопостачання.

Нагадаємо, в Ірпені через знеструмлення мали запроваджувати графіки подання води.

В Києві найважча ситуація склалася на Лівобережжі, а також у Бориспільському та Броварському районах.

Тим часом в Міненерго дали невтішний прогноз з відновлення електропостачання в столиці. Ситуація досить складна. Тож зараз жодних прогнозів давати не стали.

Дата публікації
Кількість переглядів
300
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie