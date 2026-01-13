- Дата публікації
У ТЕЦ-5 у Києві влучили п’ять ракет: що буде з опаленням — нардеп
Київська ТЕЦ-5 пошкоджена після ракетної атаки на місто.
Унаслідок ракетного удару по київській ТЕЦ-5 об’єкт зазнав серйозних пошкоджень, через що перезапуск системи теплопостачання є надзвичайно складним.
Про це повідомив народний депутат України, колишній міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко 13 січня.
За його словами, по теплоелектроцентралі влучили п’ять ракет.
«Це був масований ракетний удар. Пошкодження настільки серйозні, що дуже важко перезапустити подачу теплоносія — тобто опалення — по мережі», — зазначив Кучеренко.
Він пояснив, що ТЕЦ-5 забезпечує теплом значну частину столиці, з огляду на складну конфігурацію тепломереж Києва та їхню протяжність.
«Якщо ви знаєте географію Києва й розташування теплотрас, то розумієте, наскільки це складна система... За таких пошкоджень відновлення подачі тепла є вкрай непростим завданням», — пояснив нардеп.
За його словами, навіть у мирний час під час планових літніх випробувань тепломереж виникають прориви, а нинішні бойові пошкодження значно ускладнюють ремонтні роботи.
Наразі профільні служби оцінюють масштаб руйнувань та можливі терміни відновлення стабільного теплопостачання.
Нагадаємо, в Ірпені через знеструмлення мали запроваджувати графіки подання води.
В Києві найважча ситуація склалася на Лівобережжі, а також у Бориспільському та Броварському районах.
Тим часом в Міненерго дали невтішний прогноз з відновлення електропостачання в столиці. Ситуація досить складна. Тож зараз жодних прогнозів давати не стали.