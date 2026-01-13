По київській ТЕЦ-5 вдарили п’ять ракет, з теплом можуть бути проблеми / © unsplash.com

Реклама

Унаслідок ракетного удару по київській ТЕЦ-5 об’єкт зазнав серйозних пошкоджень, через що перезапуск системи теплопостачання є надзвичайно складним.

Про це повідомив народний депутат України, колишній міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко 13 січня.

За його словами, по теплоелектроцентралі влучили п’ять ракет.

Реклама

«Це був масований ракетний удар. Пошкодження настільки серйозні, що дуже важко перезапустити подачу теплоносія — тобто опалення — по мережі», — зазначив Кучеренко.

Він пояснив, що ТЕЦ-5 забезпечує теплом значну частину столиці, з огляду на складну конфігурацію тепломереж Києва та їхню протяжність.

«Якщо ви знаєте географію Києва й розташування теплотрас, то розумієте, наскільки це складна система... За таких пошкоджень відновлення подачі тепла є вкрай непростим завданням», — пояснив нардеп.

За його словами, навіть у мирний час під час планових літніх випробувань тепломереж виникають прориви, а нинішні бойові пошкодження значно ускладнюють ремонтні роботи.

Реклама

Наразі профільні служби оцінюють масштаб руйнувань та можливі терміни відновлення стабільного теплопостачання.

Нагадаємо, в Ірпені через знеструмлення мали запроваджувати графіки подання води.

В Києві найважча ситуація склалася на Лівобережжі, а також у Бориспільському та Броварському районах.

Тим часом в Міненерго дали невтішний прогноз з відновлення електропостачання в столиці. Ситуація досить складна. Тож зараз жодних прогнозів давати не стали.