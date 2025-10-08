У Святошинському районі Києва стався вибух: є загиблий і поранений

Вибух

Увечері 8 жовтня у Святошинському районі столиці прогримів вибух у багатоповерхівці, внаслідок чого є загиблий та поранений.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у Telegram.

«Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців сьогодні близько 18:30. За попередньою інформацією, в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула та ще одна постраждала», — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку поліції, вибухотехніки й рятувальники. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту та причини вибуху.

