Київ
906
1 хв

У Святошинському районі Києва стався вибух: є загиблий і поранений

Унаслідок вибуху одна людина загинула, ще одну — з пораненнями госпіталізовано.

Наталія Магдик
Вибух

Увечері 8 жовтня у Святошинському районі столиці прогримів вибух у багатоповерхівці, внаслідок чого є загиблий та поранений.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у Telegram.

«Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців сьогодні близько 18:30. За попередньою інформацією, в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула та ще одна постраждала», — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку поліції, вибухотехніки й рятувальники. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту та причини вибуху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві стався вибух у будинку на вулиці Наталі Світличної. Вирує пожежа. З квартири винесли потерпілого.

Новина доповнюється
906
