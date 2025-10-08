- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 906
- Час на прочитання
- 1 хв
У Святошинському районі Києва стався вибух: є загиблий і поранений
Унаслідок вибуху одна людина загинула, ще одну — з пораненнями госпіталізовано.
Увечері 8 жовтня у Святошинському районі столиці прогримів вибух у багатоповерхівці, внаслідок чого є загиблий та поранений.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у Telegram.
«Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців сьогодні близько 18:30. За попередньою інформацією, в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула та ще одна постраждала», — йдеться у повідомленні.
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку поліції, вибухотехніки й рятувальники. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту та причини вибуху.
