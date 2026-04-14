Як випливає з матеріалів справи, минулого тижня відповідач подав відзив на позовну заяву. У документі представники ГО «Екопарк Осокорки» зазначили, що організація не є власником чи адміністратором сторінки «Ecopark Osokorky» у соціальній мережі Facebook, а також не здійснює її ведення і не контролює розміщений на ній контент.

Крім того, у відзиві вказано, що назва зазначеної сторінки є співзвучною з найменуванням громадської організації, однак це не свідчить про її належність до ГО.

Йдеться, зокрема, про сторінку, на якій раніше публікувалися матеріали, що стали предметом судового розгляду. Один із таких дописів можна переглянути за посиланням:

Позов, поданий ТОВ «Столиця Груп», стосується поширення інформації, яку позивач вважає недостовірною та такою, що може впливати на його ділову репутацію, а також на процеси, пов’язані з реалізацією житлових проєктів, зокрема об’єктів «Аркада».

Наразі суд продовжує розгляд справи. Рішення у ній може визначити підходи до оцінки відповідальності за поширення інформації в соціальних мережах, зокрема у випадках, коли сторінки не мають офіційно підтвердженого зв’язку з організаціями.