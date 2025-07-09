У столичному Гідропарку затримали збоченця, який розбещував дітей

Затриманий зловмисник / © Поліція Києва

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У Києві, у Гідропарку, де відпочивають сотні киян з дітьми, затримано збоченця, який вчиняв розпусні дії.

Про це передає поліція Києва.

До поліції звернулись громадяни та повідомили про те, що на території пляжу перебуває голий чоловік, який в присутності дітей вчиняє «дії сексуального характеру». Що саме він робив, не уточнюється, але ймовірно йдеться про хтивого ексгібіціоніста або любителя задовольняти себе на людях.

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Поліцейські прибули на місце події та затримали порушника. Ним виявився 60-річний місцевий мешканець. Збоченцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу — розбещення неповнолітніх.

Зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі. Проте спочатку було вирішено встановити психічний стан підозрюваного і провести комплексну психолого-психіатричну експертизу.

Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині молодик зґвалтував 6-річну двоюрідну сестру.