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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
606
Час на прочитання
1 хв

У столичному Гідропарку затримали збоченця, який розбещував дітей

Відпочивальники поскаржилися копам, що у Гідропарку чоловік в присутності дітей вчиняє «дії сексуального характеру».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Затриманий зловмисник

Затриманий зловмисник / © Поліція Києва

У Києві, у Гідропарку, де відпочивають сотні киян з дітьми, затримано збоченця, який вчиняв розпусні дії.

Про це передає поліція Києва.

До поліції звернулись громадяни та повідомили про те, що на території пляжу перебуває голий чоловік, який в присутності дітей вчиняє «дії сексуального характеру». Що саме він робив, не уточнюється, але ймовірно йдеться про хтивого ексгібіціоніста або любителя задовольняти себе на людях.

Поліцейські прибули на місце події та затримали порушника. Ним виявився 60-річний місцевий мешканець. Збоченцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу — розбещення неповнолітніх.

Зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі. Проте спочатку було вирішено встановити психічний стан підозрюваного і провести комплексну психолого-психіатричну експертизу.

Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині молодик зґвалтував 6-річну двоюрідну сестру.

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Дата публікації
Кількість переглядів
606
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