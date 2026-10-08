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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв

У Софіївській Борщагівці під Києвом горить приватний будинок після атаки РФ (відео)

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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У Софіївській Борщагівці під Києвом горить приватний будинок після атаки РФ (відео)

У Софіївській Борщагівці під Києвом ворожий дрон влучив у приватний будинок, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомив в. о. Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь.

«У Софіївській Борщагівці зафіксовано пошкодження житлових будинків у приватному секторі внаслідок ворожої атаки», — повідомив він.

Наразі місцева влада з’ясовує масштаби пошкоджень та інформацію щодо можливих постраждалих.

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