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- Київ
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У Софіївській Борщагівці під Києвом горить приватний будинок після атаки РФ (відео)
У Софіївській Борщагівці під Києвом ворожий дрон влучив у приватний будинок, внаслідок чого виникла пожежа.
Про це повідомив в. о. Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь.
«У Софіївській Борщагівці зафіксовано пошкодження житлових будинків у приватному секторі внаслідок ворожої атаки», — повідомив він.
Наразі місцева влада з’ясовує масштаби пошкоджень та інформацію щодо можливих постраждалих.
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