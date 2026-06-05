У смертельній ДТП в Києві загинули поліцейські

Загиблі у ДТП поліцейські / © Поліція Києва

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У смертельній дорожньо-транспортній пригоді в Солом’янському районі Києва загинули двоє працівників Солом’янського управління поліції, які перебували при виконанні службових обов’язків.

Про це повідомила поліція Києва.

Жертвами аварії стали старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко. Крім них, унаслідок ДТП загинули 47-річна жінка та 12-річний хлопчик.

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За даними правоохоронців, водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону. Наразі він перебуває в реанімації. Ще троє постраждалих — двоє чоловіків та жінка — госпіталізовані з травмами.

Дмитро Бондарчук

© Поліція Києва

Старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук народився 4 липня 2002 року в Боярці Київської області.

Після закінчення Національної академії внутрішніх справ розпочав службу в поліції. Працював у підрозділі поліції метрополітену, згодом став старшим дільничним офіцером поліції Солом’янського управління.

Колеги характеризували його як відповідального, рішучого та професійного правоохоронця.

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Денис Будченко

© Поліція Києва

Лейтенант поліції Денис Будченко народився 19 березня 2005 року в Рівненській області.

Після завершення навчання в Національній академії внутрішніх справ розпочав службу дільничним офіцером поліції у Солом’янському управлінні поліції Києва.

Попри молодий вік, здобув репутацію сумлінного, принципового та відданого своїй справі поліцейського.

У Національній поліції висловили співчуття родинам, друзям і колегам загиблих правоохоронців, а також близьким цивільних жертв трагедії.

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Нагадаємо, у Києві вдень 5 червня сталася важка дорожньо-транспортна пригода: легковий автомобіль на швидкості злетів із проїжджої частини та влетів у підземний пішохідний перехід, внаслідок аварії загинули чотири людини.

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