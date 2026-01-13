ТСН у соціальних мережах

У салоні мінус 14: у Києві помітили автобус-льодовик

Транспортники у Києві запевняють, що команду економити на пасажирах ніхто не давав.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Замерзлий автобус у Києві

Замерзлий автобус у Києві

У Києві помітили автобус громадського транспорту, у якому температура сягала мінус 14 градусів морозу. У Мережі показали фото з льодом на вікнах та дверях громадського транспорту.

Про це інформує ТСН.ua.

У чому проблема

Небайдужі кияни звернулися до міського голови — вимагають пояснень. Автор опублікованих фото пише, що в салоні автобусу №101 було 14 градусів морозу. За словами водія, він отримав від керівництва вказівку економити пальне. Людей обурює таке ставлення і вони вимагають відповіді від керівництва міста.

«Шановний мер Києва Кличко В. У Вас з головою все гаразд? Для Вас пересічні люди мають якесь значення? У громадському транспорті, зокрема, в автобусі № 101, температура в салоні -14 градусів. Як це зрозуміти? Водій сказав, що це Ваша вказівка економити пальне. А пасажири– це люди чи скот? А Ви в громадському транспорті їздите? Ваша відповідь…», — йдеться у повідомленні у Facebook.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, кажуть, що комфорт і безпека пасажирів залишається для них важливими.

«Жодних вказівок щодо зменшення температурного режиму в салонах громадського транспорту не надавалося», — повідомили ТСН.ua у департаменті.

Автобус у Києві

Автобус у Києві

Там обіцяють, що інформацію щодо роботи автобуса маршруту №101 буде перевірено, з водієм зв’яжуться і проведуть оперативну бесіду.

Також ситуацію буде додатково проговорено з усіма водіями задля подальшого уникнення подібних інцидентів.

Раніше ми писали про те, що що Україну накрила найлютігша зима за останні 10 років. Так, найближчі дні Київ, Київщина і південь Білорусі стануть найхолоднішим місцем у Європі. Еколог Олександр Соколенко припускає, що морози у столиці, ймовірно, затримаються до наступних вихідних. А пік похолодання скоріш за все припаде на 13, 14, 15 та 16 січня. Очікується, що у цей період на Київщині може бути до 22 градусів морозу.

«Щодо заходу України, наприклад, Львівщини, то там буде морозець, але не такий міцний — 9-10 градусів. А найхолодніше до кінця тижня буде на півночі Чернігівщини — до 24 градусів морозу. На півдні України до кінця тижня морози не будуть екстремальними, в Одеській області очікується від 6 до 9 градусів морозу, а у Криму від 2 до 7», — прогнозує експерт.

