У русі Київської електрички відбулися зміни: що трапилось

Київська кільцева електричка

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Через травмування людини на деяких станціях Київської кільцевої електрички посадка/висадка пасажирів відбуватиметься на непарній колії. Kyiv City Express Б06 вирушив зі станції «Дарниця» з незначною затримкою.

Про це повідомляється у телеграм-каналі Kyiv City Express.

«Через травмування людини по станціям Русанівка, Лівобережна та Микільська Слобідка посадка/висадка пасажирів тимчасово відбуватиметься по непарній колії», — вказано в заяві.

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Зазначається, що на станціях перебувають працівники Воєнізованої охорони «Укрзалізниці». До них можна звертатися у разі виникнення запитань.

Також вказано, що Kyiv City Express Б06 через технічні причини вирушив зі станції «Дарниця» у напрямку Русанівки із затримкою у дев’ять хвилин.

«Перепрошуємо за незручності, наздоганяємо», — додали у Kyiv City Express.

До слова, від 6 липня у Києві через спеку діють тимчасові обмеження руху вантажівок. Їм заборонено їздити столичними дорогами за температури повітря +28 градусів і вище.

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