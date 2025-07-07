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- Київ
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У русі Київської електрички відбулися зміни: що трапилось
Kyiv City Express оголосив про тимчасові незручності для пасажирів на станціях «Русанівка», «Лівобережна» та «Микільська Слобідка» через надзвичайну подію.
Через травмування людини на деяких станціях Київської кільцевої електрички посадка/висадка пасажирів відбуватиметься на непарній колії. Kyiv City Express Б06 вирушив зі станції «Дарниця» з незначною затримкою.
Про це повідомляється у телеграм-каналі Kyiv City Express.
«Через травмування людини по станціям Русанівка, Лівобережна та Микільська Слобідка посадка/висадка пасажирів тимчасово відбуватиметься по непарній колії», — вказано в заяві.
Зазначається, що на станціях перебувають працівники Воєнізованої охорони «Укрзалізниці». До них можна звертатися у разі виникнення запитань.
Також вказано, що Kyiv City Express Б06 через технічні причини вирушив зі станції «Дарниця» у напрямку Русанівки із затримкою у дев’ять хвилин.
«Перепрошуємо за незручності, наздоганяємо», — додали у Kyiv City Express.
До слова, від 6 липня у Києві через спеку діють тимчасові обмеження руху вантажівок. Їм заборонено їздити столичними дорогами за температури повітря +28 градусів і вище.