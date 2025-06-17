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- Київ
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У Росії вигадали цинічне виправдання нічного удару по Україні
Москва нахабно заявляє, мовляв, вночі було атаковано об’єкти оборонно-промислового комплексу.
Вночі російські війська здійснили масований удар по Україні, атакуючи житлову інфраструктуру. Зокрема, під прицілом був Київ, куди окупанти серед іншого спрямували “Кинджали”.
Втім, в Міноборони РФ вигадали власне пояснення нічної атаки, пишуть розсЗМІ.
Російські військові нахабно звітують, нібито “завдала групового удару по об'єктах ОПК України в Київській області та Запоріжжі”. Мовляв, ціль атаки була досягнута, а відповідні об’єкти “уражено”.
Втім, в реальності цими об’єктами виявилися звичайні житлові багатоповерхівки, гуртожитки та навчальні заклади в Києві, Одесі та Запоріжжі.
Нагадаємо, вночі 17 червня РФ вдарила "Кинджалами", крилатими ракетами і дронами по Україні. Окупанти застосували 472 засобами повітряного нападу. Основним напрямком удару був Київ.
Через російські обстріли жахливі руйнування сталися в Києві та Одесі. Зокрема, в столиці зазнали руйнувань житлові будинки. Відомо про щонайменше 14 загиблих мешканців Києва.
Нічна атака стала одна з наймасштабніших на Київ та околиці. Окупанти випустили 175 дронів-камікадзе, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.