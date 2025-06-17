ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1129
Час на прочитання
1 хв

У Росії вигадали цинічне виправдання нічного удару по Україні

Москва нахабно заявляє, мовляв, вночі було атаковано об’єкти оборонно-промислового комплексу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на Київ 17 червня.

Атака на Київ 17 червня. / © Associated Press

Вночі російські війська здійснили масований удар по Україні, атакуючи житлову інфраструктуру. Зокрема, під прицілом був Київ, куди окупанти серед іншого спрямували “Кинджали”.

Втім, в Міноборони РФ вигадали власне пояснення нічної атаки, пишуть розсЗМІ.

Російські військові нахабно звітують, нібито “завдала групового удару по об'єктах ОПК України в Київській області та Запоріжжі”. Мовляв, ціль атаки була досягнута, а відповідні об’єкти “уражено”.

Втім, в реальності цими об’єктами виявилися звичайні житлові багатоповерхівки, гуртожитки та навчальні заклади в Києві, Одесі та Запоріжжі.

Нагадаємо, вночі 17 червня РФ вдарила "Кинджалами", крилатими ракетами і дронами по Україні. Окупанти застосували 472 засобами повітряного нападу. Основним напрямком удару був Київ.

Через російські обстріли жахливі руйнування сталися в Києві та Одесі. Зокрема, в столиці зазнали руйнувань житлові будинки. Відомо про щонайменше 14 загиблих мешканців Києва.

Нічна атака стала одна з наймасштабніших на Київ та околиці. Окупанти випустили 175 дронів-камікадзе, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie