Київ
У приватному зоопарку під Києвом у оленя виявили сказ: відвідувачів просять звернутися до лікаря

Інфікована тварина загинула, відвідувачів зоопарку закликають терміново звернутися до лікаря.

Світлана Несчетна
Олень захворів наприкінці серпня

Олень захворів наприкінці серпня / © Резонанс.info

У приватному мінізоопарку в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом загинув від сказу олень. Відвідувачів просять терміново звернутися до лікаря.

Про це повідомила Борщагівська сільська рада.

«У кінці серпня захворів і загинув від сказу олень, який перебував у приватному мінізоопарку. Через це відвідувачам з дітьми, які побували в зоопарку від 16 серпня та контактували із тваринами (могли отримати подряпини, покуси чи ослинення), рекомендують терміново звернутися до лікаря. Він вирішить, чи потрібно призначати щеплення проти сказу», — йдеться у повідомленні.

Сказ — це вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему і має 100% летальність.

Від початку року в Бучанському районі вже зареєстрували 11 випадків захворювань на сказ серед тварин.

Нагадаємо, на Волині кіт зі сказом подряпав усю родину. Тварина поводилася агресивно та почала кидатися на людей. Усіх чотирьох, хто контактував з котом, вакцинували. А в місцевості запровадили карантин — там масово щеплять домашніх тварин.

