Поліція. / © npu.gov.ua

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У Києві відбуваються обшуки в офісах і помешканнях працівників комунального підприємства «Київтеплоенерго». Слідчі дії стосуються документів щодо реалізації проєктів, що передбачені Планом енергостійкості столиці.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

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Зазначається, що правоохоронці вилучають документи, пов’язані з проєктами резервного живлення та створення об’єктів розподіленої когенерації.

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«Йдеться про проєкти резервного живлення та створення об’єктів розподіленої когенерації для споживачів Деснянського, Голосіївського та інших районів столиці», — наголосили у КМДА.

Окрім того, сьогодні слідчі дії відбулися в помешканнях кількох працівників «Київтеплоенерго». Обшуки також у межах кримінального провадження.

Водночас у комунальному підприємстві повідомили, що проєктні роботи, яких стосуються слідчі дії, ще не оплачували. За поясненням «Київтеплоенерго», фінансування передбачене після завершення робіт, а акти їхнього виконання не підписували.

У підприємстві наголошують, що вилучення проєктної документації може «ускладнити реалізацію важливих енергетичних проєктів під час підготовки до опалювального сезону». Там припускають, що слідчі дії «можуть свідчити про політичний тиск».

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Київ на межі комунального колапсу - що відомо

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Водночас ситуація з теплом залишається складною. Особливе занепокоєння викликає Лівий бере, де без стабільного теплопостачання можуть опинитися до двох мільйонів людей. Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов пояснив, що ситуацію ускладнюють відсутність альтернативних джерел тепла та брак необхідного фінансування.

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