ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
222
Час на прочитання
1 хв

У поліції показали, як збили ворожий безпілотник над Києвом (відео)

Дрон збила мобільна вогнева група.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Безпілотники

Безпілотники

В ніч на 14 листопада мобільна вогнева група влучним пострілом знищила російський безпілотник, який атакував Київ.

Про це пише поліція Києва.

Минулої ночі ворог знову спрямував свої безпілотники на Київ. На захист міста, разом із силами протиповітряної оборони, стали мобільні вогневі групи поліції.

Правоохоронцям вдалося збити одну з ворожих цілей.

«Влучний постріл — і мінус ще один дрон окупантів», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наголосили, що продовжують стояти на варті безпеки киян та посилювати повітряний щит столиці.

«Працюємо 24/7, стоїмо на варті та допомагаємо посилювати повітряну оборону столиці», — зазначили у поліції.

Нагадаємо, в ніч проти 14 листопада російські окупанти влаштували черговий масований комбінований удар. Загалом ворог запустив по Україні 19 ракет і 430 безпілотників.

Дата публікації
Кількість переглядів
222
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie