У поліції показали, як збили ворожий безпілотник над Києвом (відео)

В ніч на 14 листопада мобільна вогнева група влучним пострілом знищила російський безпілотник, який атакував Київ.

Про це пише поліція Києва.

Минулої ночі ворог знову спрямував свої безпілотники на Київ. На захист міста, разом із силами протиповітряної оборони, стали мобільні вогневі групи поліції.

Правоохоронцям вдалося збити одну з ворожих цілей.

«Влучний постріл — і мінус ще один дрон окупантів», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наголосили, що продовжують стояти на варті безпеки киян та посилювати повітряний щит столиці.

«Працюємо 24/7, стоїмо на варті та допомагаємо посилювати повітряну оборону столиці», — зазначили у поліції.

Нагадаємо, в ніч проти 14 листопада російські окупанти влаштували черговий масований комбінований удар. Загалом ворог запустив по Україні 19 ракет і 430 безпілотників.