У поліції пояснили, за що затримали футболіста Алієва у Києві: відео

Затримана поліцією пара / © Патрульна поліція Києва

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У патрульній поліції пояснили, за що затримали колишнього півзахисника «Динамо» та збірної України Олександра Алієва у Соломʼянському районі Києва.

Патрулюючи на бульварі Чоколівському, інспектори зупинили за порушення ПДР водія автомобіля Mercedes, повідомліє патрульна поліція Києва у Facebook.

«Спілкуючись з патрульними, керманич та пасажирка нецензурно висловлювалися та агресивно поводилися. На законну вимогу поліцейських припинити протиправні дії — не реагували. Крім того, у водія ми виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився та разом з пасажиркою продовжував порушувати громадський порядок, — розповіли у поліції. — Ми повідомили, що їх буде затримано та доправлено до поліцейського відділку для складання відповідних адміністративних матеріалів».

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Патрульні зазначили, що пасажирка залізла на службовий автомобіль, аби перешкоди діям поліцейських.

«Обох громадян ми затримали та доправили до поліцейського відділку», — додали патрульні.

Дата публікації 18:08, 12.04.25 Кількість переглядів 36 У Києві патрульна поліція затримала Алієва зі застосуванням наручників

На керманича патрульні склали:

протокол затримання;

протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування

транспортним засобом у стані спʼяніння);

протокол за ч. 1 ст. 173 (Дрібне хуліганство);

винесли постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП.

На пасажирку поліцейські склали:

протокол затримання;

протокол за ч. 1 ст. 173 (Дрібне хуліганство);

винесли постанову за ч. 1 ст. 178 (Поява у громадських місцях в пʼяному вигляді)

постанову за ст. 183 (Завідомо неправдий виклик спецслужб) КУпАП, оскільки містянка викликала карету швидкої, а коли медики прибули на місце події, повідомила, що їх допомоги не потребує.

Надалі, рішення по справі прийматиме суд.

Нагадаємо, у Києві патрульна поліція затримала Алієва зі застосуванням наручників. Олександр Алієв після інциденту вийшов на зв’язок та заперечив, що був у стані алкогольного сп’яніння.

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