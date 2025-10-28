ТСН у соціальних мережах

У Подільському районі Києва чоловік влаштував стрілянину біля будинку, є постраждалі (фото)

П’яна сварка в Києві закінчилась стріляниною.

Вилучена зброя нападника

Вилучена зброя нападника / © Поліція Києва

У Києві, у Подільському районі, чоловік напідпитку відкрив стрілянину біля житлового будинку. Двоє перехожих отримали поранення

Про це повідомила поліція Києва у Telegram.

За даними слідства, стрілянина сталася пізно ввечері на проспекті Європейського Союзу. За словами правоохоронців, чоловік розпивав алкоголь із друзями та почав сварку з людьми на вулиці. Під час конфлікту він дістав пістолет і вистрілив у бік двох чоловіків.

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

Після інциденту нападник утік, але поліцейські швидко його знайшли. У квартирі затриманого вилучили травматичну зброю. 40-річному чоловіку вже оголошено про підозру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві на вулиці Йорданській невідомий чоловік кілька разів вистрілив у місцевого мешканця та втік з місця події.

