- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 175
- Час на прочитання
- 1 хв
У Подільському районі Києва чоловік влаштував стрілянину біля будинку, є постраждалі (фото)
П’яна сварка в Києві закінчилась стріляниною.
У Києві, у Подільському районі, чоловік напідпитку відкрив стрілянину біля житлового будинку. Двоє перехожих отримали поранення
Про це повідомила поліція Києва у Telegram.
За даними слідства, стрілянина сталася пізно ввечері на проспекті Європейського Союзу. За словами правоохоронців, чоловік розпивав алкоголь із друзями та почав сварку з людьми на вулиці. Під час конфлікту він дістав пістолет і вистрілив у бік двох чоловіків.
Після інциденту нападник утік, але поліцейські швидко його знайшли. У квартирі затриманого вилучили травматичну зброю. 40-річному чоловіку вже оголошено про підозру.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві на вулиці Йорданській невідомий чоловік кілька разів вистрілив у місцевого мешканця та втік з місця події.