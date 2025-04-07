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- Київ
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У Києві водій BMW влаштував "дрифт" і ледь не збив зупинку (фото)
В результаті аварії ніхто не постраждав.
На бульварі Михновського у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю BMW.
Про це повідомили у патрульній поліції Києва.
Попередньо встановлено, що водій не зміг впоратися з керуванням та в’їхав у дорожній знак. Через це автомобіль продовжив неконтрольований рух і зупинився на зеленій зоні.
Інспектори провели з порушником профілактичну бесіду і склади на нього протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), а також винесли постанову за ст. 126 (Керування без документів) КУпАП. Подальше рішення по справі ухвалить суд.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти розповіли, де сидіти в машині, щоб вижити в разі ДТП.