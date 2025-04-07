ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
1 хв

У Києві водій BMW влаштував "дрифт" і ледь не збив зупинку (фото)

В результаті аварії ніхто не постраждав.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
ДТП

ДТП / © скриншот з відео

На бульварі Михновського у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю BMW.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

Попередньо встановлено, що водій не зміг впоратися з керуванням та в’їхав у дорожній знак. Через це автомобіль продовжив неконтрольований рух і зупинився на зеленій зоні.

Інспектори провели з порушником профілактичну бесіду і склади на нього протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), а також винесли постанову за ст. 126 (Керування без документів) КУпАП. Подальше рішення по справі ухвалить суд.

/ © Патрульна поліція Києва

© Патрульна поліція Києва

/ © Патрульна поліція Києва

© Патрульна поліція Києва

/ © Патрульна поліція Києва

© Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти розповіли, де сидіти в машині, щоб вижити в разі ДТП.

Дата публікації
Кількість переглядів
247
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie