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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1344
Час на прочитання
1 хв

У небі над Київщиною з'явилися ворожі безпілотники: що відомо

У регіоні працють сили ППО.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Увечері в неділю, 8 червня, у Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

“Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО”, - йдеться у повідомленні.

Мешканців області просять перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

У Повітряних силах ЗСУ о 22:20 уточнили інформацію про рух російських безпілотників.

Зокрема, групи ворожих дронів рухаються на сході, заході та в центрі Чернігівщини курсом на Київщину. Окрім того, група "Шахедів" на півночі Київщини рухається курсом на захід, а на півдні Київщини - курсом на південний захід.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки на Київ в ніч проти 6 червня загинули троє людей, ще понад 20 осіб дістали травми різного ступеня важкості.

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