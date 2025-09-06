У небі над Києвом знищують ворожі "Шахеди": працює ППО

Атака "Шахедів" / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Увечері в суботу, 6 серпня, під час оголошеної повітряної тривоги в небі над Києвом засоби протиповітряної оборони почали відбивати атаку ворожих «Шахедів».

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

«Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом», — йдеться у повідомленні.

У КМВА закликають мешканців столиці залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.

О 21:47 значну частину України охопила масштабна повітряна тривога, яка стала вже третьою упродовж цієї доби.

У Повітряних силах повідомили про ворожий БпЛА в районі Броварів, який рухався в напрямку української столиці.

Нагадаємо, 6 вересня російські дрони атакували Запоріжжя, внаслідок ударів безпілотників сталися пожежі та руйнування. Поранено щонайменше чотирьох мешканців міста.