- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 63
- Час на прочитання
- 1 хв
У небі над Києвом зафіксовано загрозу: працює ППО, містян закликають залишатися в укриттях
У небі над Києвом зафіксовано загрозу. У місті працює протиповітряна оборона. Жителів закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою тривоги.
У Києві триває повітряна тривога. Зафіксовано загрозу в небі над столицею.
Про це розповіли представники влади.
Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях. Мешканців закликають дотримуватися заходів безпеки, залишатися в укриттях і не підходити до вікон.
Офіційний відбій тривоги буде оголошено після ліквідації небезпеки.