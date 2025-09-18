ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
1 хв

У небі над Києвом зафіксовано загрозу: працює ППО, містян закликають залишатися в укриттях

У небі над Києвом зафіксовано загрозу. У місті працює протиповітряна оборона. Жителів закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою тривоги.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © tsn.ua

У Києві триває повітряна тривога. Зафіксовано загрозу в небі над столицею.

Про це розповіли представники влади.

Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях. Мешканців закликають дотримуватися заходів безпеки, залишатися в укриттях і не підходити до вікон.

Офіційний відбій тривоги буде оголошено після ліквідації небезпеки.

