У Музеї війни в Києві демонтували радянські написи: який вигляд має заклад тепер (фото)

У Музеї війни в Києві демонтували радянські написи / © Міністерство культури України

Реклама

Зі скульптурної галереї Національного музею історії України у Другій світовій війні прибрали російськомовні написи, що залишилися з радянського періоду. Демонтаж відбувся в межах системної програми з деколонізації та очищення публічного простору від ідеологічних нашарувань тоталітарного режиму.

Про це повідомляє Міністерство культури України.

«Це важливий крок до усунення пропагандистських маркерів тоталітарного режиму. Ми послідовно вивільняємо публічний простір від імперських наративів», — наголосив заступник Міністра культури Іван Вербицький.

Реклама

Генеральний директор Музею війни Юрій Савчук наголосив на неприпустимості збереження російськомовних текстів у часи повномасштабної війни. За його словами, старі написи не лише ретранслюють ворожу пропаганду, а й слугують для агресора інструментом обґрунтування нападу на Україну.

У Музеї війни в Києві демонтували радянські написи / © Міністерство культури України

Як повідомили у Мінкульті, наразі заклад проводить масштабну роботу з перегляду історичних контекстів та акцентів. Музей офіційно відмовляється від радянських інтерпретацій, пропонуючи відвідувачам сучасний і критичний погляд на події Другої світової війни. Процес деколонізації охоплює не лише демонтаж об’єктів, а й повне оновлення візуальних рішень, наукових коментарів та концептуальних підходів до подачі матеріалу.

У Музеї війни в Києві демонтували радянські написи. / © Міністерство культури України

Нагадаємо, у Національному музеї історії України представили унікальну нагрудну прикрасу, знайдену в Києві. Цей срібний виріб з позолотою, який датується XI-XIII століттями, належить до культури Русі.

Раніше ми писали, що «Батьківщина-мати» вважається унікальним монументом, який встановили в Києві. Що відомо про його історію.