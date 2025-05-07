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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
858
Час на прочитання
1 хв

У метро Києва сталося займання: що відомо

Ризику пожежі на київській станції метро немає.

Автори публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Метро

Метро / © Поліція Києва / Facebook

У метро Києва 7 травня сталося займання. Його зафіксували на станції «Арсенальна».

Про це повідомили ТСН.ua.

Як зазначається, сталося задимлення з короткочасним займанням через дефект в закарнизній лампі. Ситуацію оперативно локалізовано.

Фахівці метрополітену одразу прибули на місце та усунули загрозу. Остаточні причини зʼясовують.

Станція «Арсенальна» працює у звичайному режимі, безпека пасажирів гарантована.

Нагадаємо, у Києві стався масштабний прорив трубопроводу на бульварі Миколи Міхновського. Через аварію кип’яток затопив тротуари та потрапив до переходу станції метро «Звіринецька».

Дата публікації
Кількість переглядів
858
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