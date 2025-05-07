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- Київ
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У метро Києва сталося займання: що відомо
Ризику пожежі на київській станції метро немає.
У метро Києва 7 травня сталося займання. Його зафіксували на станції «Арсенальна».
Про це повідомили ТСН.ua.
Як зазначається, сталося задимлення з короткочасним займанням через дефект в закарнизній лампі. Ситуацію оперативно локалізовано.
Фахівці метрополітену одразу прибули на місце та усунули загрозу. Остаточні причини зʼясовують.
Станція «Арсенальна» працює у звичайному режимі, безпека пасажирів гарантована.
Нагадаємо, у Києві стався масштабний прорив трубопроводу на бульварі Миколи Міхновського. Через аварію кип’яток затопив тротуари та потрапив до переходу станції метро «Звіринецька».