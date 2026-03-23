У метро Києва сталася майже голлівудська гонитва: яка причина
Інцидент стався на «Почайній», а закінчився на «Мінській» з використанням газу.
У метро Києва пасажир використав балончик з газом дратівливої дії проти поліцейського. Інцидент трапився в вагоні поїзда, який прибував на станцію «Мінська».
Про це повідомляє ТСН.
Деталі події в метро Києва
У Мережі публікують відео, на якому можна побачити, що поліцейський намагається затримати пасажира, який з ногами виліз на сидіння. На підлозі вагона навпроти дверей лежать кашкет поліцейського і, ймовірно, рація чи відеорегістратор. Це свідчить про те, що суперечка могла розпочатися з цього місця.
Молодик несподівано виривається, двічі застосовує газ в обличчя правоохоронцеві та тікає, коли поїзд прибув на станцію «Мінська». Інші пасажири швидко виходять з вагона, намагаючись не надихатися газом.
У поліції Києва розповіли деталі інциденту.
Поліцейський ніс службу у вестибюлі метро станції «Почайна», де згодом побачив, як невідомий чоловік перестрибнув турнікет і забіг до вагона. Туди забіг і правоохоронець. Згодом поїзд вирушив до станції «Мінська».
«Правоохоронець його наздогнав і під час затримання останній застосував до співробітника поліції газ дратівливої дії, після чого втік», — розповіли ТСН.ua у поліції Києва.
Там додають, що особа порушника наразі встановлюється. Вирішують також питання щодо правової кваліфікації.
Інциденти в метро Києва — останні новини
У Києві на станції метро «Мінська» виявили тіло 64-річного чоловіка, якому раптово стало зле. За даними поліції, він зайшов на станцію разом із дружиною і знепритомнів ще на платформі. Медики прибули на виклик, однак врятувати його не встигли. Правоохоронці зазначили, що чоловік помер до приїзду швидкої допомоги, попередньо без ознак насильницької смерті.
Раніше у вагоні київського метро між пасажирами виникла словесна суперечка, яка переросла в бійку на очах в інших пасажирів. Після фрази: «А ти воював?» конфлікт загострився. Один із них упав на підлогу, зачепивши інших людей. Інцидент зареєструвала поліція.