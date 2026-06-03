У метро Києва після скандалу з наметами звернулись до людей з попередженням: що брати в укриття

Намети на платформах: масована атака на Київ спровокувала суперечки через «приватні укриття» в метро / © Associated Press

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У Києві в соцмережах розгорілася дискусія через намети, які містяни ставлять на станціях метро під час повітряних тривог. Особливо ця суперечка стала актуальною ніч проти 2 червня під час масованого обстрілу Києва. Тоді на станціях столичного метро перебували понад 41 000 людей, з яких майже 4 500 — діти, і не всім вистачило місця у підземці.

Речниця метрополітену Оксана Никифорук у коментарі «Київ 24» нагадала, що на платформах прохолодно — близько 17–19 градусів, тому варто мати теплий одяг, воду, термос і необхідні ліки. Водночас вона закликає пасажирів просять не приносити великогабаритні речі, особливо намети, які займають багато місця.

Також вона попередила, що під час нічних тривог менш завантаженими можуть бути центральні станції, зокрема «Золоті ворота», «Хрещатик» і «Майдан Незалежності».

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«Якщо ви використовуєте станцію метро як укриття і їдете до неї, то тут радимо скористатись, наприклад, „Золотими Воротами“, якщо ви десь в районі Лук’янівської або Дорогожич. Так само можна „Майдан Незалежності“, „Хрещатик“, „Площу Українських Героїв“ використовувати. Це дозволить трішки розподілити навантаження між нашими працівниками, які кожної ночі чергують на станціях метро», — сказала речниця.

Раніше повідомялося, що киянам у метро можуть заборонити спати у наметах під час тривог.

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