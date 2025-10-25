У метро Києва на колії впала людина: що відомо

Метро Києва

У метро Києва під потяг впала людина. Є зміни у русі поїздів.

Про це повідомляє Kyiv Metro Alerts.

Повідомили про зміни у русі поїздів на «червоній» гілці метро. Так, вони курсують від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна» та від станції «Лісова» до станції «Дарниця».

«Станції „Дніпро“, „Гідропарк“ та „Лівобережна“ тимчасово зачинені на вхід через потрапляння на колії пасажира на станції „Дніпро“, — зазначили у повідомленні.

На місце вже прибули відповідні служби.

Додаткову інформацію про відновлення руху поїздів у звичайному режимі повідомлять згодом.