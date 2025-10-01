- Дата публікації
Київ
- Київ
У метро Києва пасажир впав на колії: що відомо
Потерпілого, який опинився на коліях метро у Києві, передали медикам.
У Києві на станції метро «Позняки» людина впала на колії. Рух станцією закрили.
Про це повідомляє КМДА.
Наразі рух поїздів «зеленою» гілкою здійснюється між станціями «Сирець» — «Осокорки» та «Червоний хутір» — «Харківська»
На місце події прямують відповідні служби.
Додається, що про зміни та відновлення руху поїздів повідомлять додатково.
Згодом рух поїздів «зеленою» лінією метро відновлено у звичайному режимі.
«Пасажира оперативно вилучили з колії та передали лікарям швидкої медичної допомоги», — зазначається у повідомленні.
Раніше подібний інцидент стався на станції метро «Либідська». Там людина впала на колії в тунелі. Очевидці чули крики.
«Юнак, 2006 року народження, їхав „зацепом“ між вагонами поїзда, не втримався та впав на колії в тунелі на станції „Либідська“, — розповіли у поліції.
Потерпілому надали домедичну допомогу та передали медикам. Які саме травми отримав хлопець та у якому він стані наразі невідомо.