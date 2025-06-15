У метро Києва людина впала на колії в тунелі – що відомо

Метро / © Поліція Києва / Facebook

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У столичному метрополітені сталася надзвичайна подія — людина впала на колії в тунелі біля станції метро.

У поліції Київського метрополітену ТСН.ua розповіли деталі надзвичайної події.

Вчора ввечері стало відомо, що в тунелі станції «Либідська» людина опинилася на колії. Очевидці повідомляли у Мережі, що з тунелю було чути крики. Рух поїздів зупинили, на місце прибули всі екстрені служби.

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Поки тривала рятувальна операція, поїзди на синій гілці підземки курсували від станцій «Героїв Дніпра» до «Олімпійської».

«Юнак, 2006 року народження, їхав „зацепом“ між вагонами поїзда, не втримався та впав на колії в тунелі на станції „Либідська“, — розповіли у поліції.

Там додають, що працівники поліції та метрополітену підняли потерпілого на платформу, надали домедичну допомогу та передали медикам. Які саме травми отримав юнак, наразі невідомо.

Після цього рух поїздів на лінії відновили.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві 16-річні підлітки каталися між вагонами метро. Вони у погоні за «ексклюзивними» відео для соціальних мереж знехтували правилами безпеки та ризикували життям, підліткам загрожує 15 діб арешту.