СБУ викрила підготовку серії терактів у метро Києва та великих ТРЦ

Метро / © pixabay.com

Реклама

Служба безпеки України зірвала плани російських спецслужб щодо здійснення масштабних терактів у столиці. Зловмисники планували підриви в київському метро, у великих торгово-розважальних центрах та замовні вбивства відомих українців.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Оперативники викрили резидента ФСБ Росії, який координував підготовку диверсій. Ним виявився мешканець тимчасово окупованого Криму, що після захоплення півострова почав працювати на російську спецслужбу. За даними слідства, він підшукував «однодумців» серед місцевих жителів — переважно громадян України, які не підлягали мобілізації, — і вербував їх до агентурної мережі ФСБ.

Реклама

СБУ задокументувала спробу направлення до Києва завербованого агента з Криму, який перетнув український кордон через треті країни. Після прибуття до столиці він отримав від свого куратора координати схрону, де мав забрати пістолет Макарова з набоями. За завданням ФСБ агент повинен був здійснити замовне вбивство відомої медійної особи в Києві.

Крім того, окупанти доручили йому підготувати вибухи в кількох столичних ТРЦ і на одній зі станцій метро. Для цього він отримав детальні інструкції щодо виготовлення саморобних вибухових пристроїв, замаскованих у рюкзаках. Кожна вибухівка мала бути оснащена мобільним телефоном для дистанційного підриву в годину пік — у момент найбільшого скупчення людей.

Таким чином, за задумом російських спецслужб, теракти мали викликати паніку серед населення та дестабілізувати ситуацію в Києві.

Завдяки діям на випередження, СБУ вчасно викрила агента, задокументувала його контакти з резидентом ФСБ і запобігла злочину.

Реклама

Організатору з Криму заочно повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває на тимчасово окупованій території, однак тривають заходи для притягнення його до відповідальності. Слідство також встановлює всіх учасників агентурної мережі ФСБ, причетних до підготовки терактів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові затримали двох неповнолітніх під час підготовки теракту.