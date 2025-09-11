У Мережі показали Європейську площу в Києві у 1920-х: якою вона була 100 років тому (фото)

Європейська площа / © samlib.ru

Реклама

Сучасна Європейська площа в Києві, з її автомобільною розв’язкою-кільцем і монументальною Аркою Свободи українського народу — це лише один з етапів її багатої історії. Знімок переносить нас у 1920-ті роки, коли вона мала зовсім інший вигляд і називалася Площа III інтернаціоналу.

Про це стало відомо з допису у Facebook «Спрага»: в Києві цікаво.

На опублікованому фото кінця 1920-х видно, як Європейською площею курсували трамваї, що сполучали Поділ, вулицю Михайла Грушевського та Хрещатик. Замість сучасного флагштока в центрі площі стояв павільйон, а будівля філармонії, яка збереглася до наших днів, уже тоді була її окрасою.

Реклама

Місце, де розташована Європейська площа, має давню історію. У XVII столітті це була Євсейкова долина, а згодом, у XIX-му, вона стала відома як Кінна площа через кінні ярмарки, які тут проводилися. Остаточно площа сформувалася на початку XIX століття як важливий транспортний вузол. Цікаво, що перші фотографії Києва були зроблені ще 1852 року британським фотографом Роджером Фентоном, що дозволяє нам зазирнути в минуле столиці.

Площа III інтернаціоналу (нині Європейська площа) / © Facebook

Найвірогідніше, фото зроблено наприкінці 1920-х.

Нагадаємо, в Києві може з’явиться новий пішохідний міст, який архітектори називають справжньою перлиною України. Його дизайн має привабити туристів і стати символом сучасної столиці.

Київська міська влада шукає можливості, щоб не підвищувати ціни на проїзд у громадському транспорті попри значний дефіцит бюджету.