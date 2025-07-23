У Київському зоопарку буревій зруйнував вольєри: як почуваються тварини

Наслідки непогоди / © Київський зоопарк

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Стихія не оминула і одну з улюблених локацій киян — Київський зоопарк. Через шквальний вітер, який накрив столицю, на його території впало понад 15 дерев. Найбільше постраждали вольєри альпак і ведмедів — зруйновано огорожі та дахові конструкції.

Про це повідомив повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський та Київський зоологічний парк загальнодержавного значення.

Усіх тварин оперативно перевели у зимові приміщення. На щастя, жодна з них не постраждала фізично, хоча багато хто з них серйозно злякався.

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© КМДА

За словами директора зоопарку Кирила Трантіна, працівники миттєво відреагували на ситуацію й одразу розпочали ліквідацію наслідків.

© КМДА

Вже до 22:00 частину пошкоджень прибрали власними силами. А з самого ранку до робіт долучилась команда «Київзеленбуду». Працівники зоопарку активно збирають гілки та листя — частину з них використають для корму, інші — для декору вольєрів.

© Київський зоопарк

Наразі зоопарк відновлює дахові конструкції, огорожі та скло. Для відвідувачів територія відкрита з 12:00, але ремонтні роботи тривають.

© Київський зоопарк

Нагадаємо, безпечними для купання у Києві офіційно назвали шість пляжів. Згідно з результатами перевірок, вода на цих локаціях відповідає санітарним нормам.

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Безпечні для купання пляжі:

«Веселка» (р. Дніпро)

«Дитячий» (р. Дніпро)

«Золотий» (р. Дніпро)

«Передмістна слобідка» (р. Дніпро)

«Тельбін» (оз. Тельбін)

«Центральний» (р. Дніпро)