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- Київ
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У Київському зоопарку буревій зруйнував вольєри: як почуваються тварини
У столичному зоопарку ліквідують наслідки буревію. Тварини в безпеці, але дуже налякані.
Стихія не оминула і одну з улюблених локацій киян — Київський зоопарк. Через шквальний вітер, який накрив столицю, на його території впало понад 15 дерев. Найбільше постраждали вольєри альпак і ведмедів — зруйновано огорожі та дахові конструкції.
Про це повідомив повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський та Київський зоологічний парк загальнодержавного значення.
Усіх тварин оперативно перевели у зимові приміщення. На щастя, жодна з них не постраждала фізично, хоча багато хто з них серйозно злякався.
За словами директора зоопарку Кирила Трантіна, працівники миттєво відреагували на ситуацію й одразу розпочали ліквідацію наслідків.
Вже до 22:00 частину пошкоджень прибрали власними силами. А з самого ранку до робіт долучилась команда «Київзеленбуду». Працівники зоопарку активно збирають гілки та листя — частину з них використають для корму, інші — для декору вольєрів.
Наразі зоопарк відновлює дахові конструкції, огорожі та скло. Для відвідувачів територія відкрита з 12:00, але ремонтні роботи тривають.
Нагадаємо, безпечними для купання у Києві офіційно назвали шість пляжів. Згідно з результатами перевірок, вода на цих локаціях відповідає санітарним нормам.
Безпечні для купання пляжі:
«Веселка» (р. Дніпро)
«Дитячий» (р. Дніпро)
«Золотий» (р. Дніпро)
«Передмістна слобідка» (р. Дніпро)
«Тельбін» (оз. Тельбін)
«Центральний» (р. Дніпро)