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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
23
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1 хв

У Київському зоопарку буревій зруйнував вольєри: як почуваються тварини

У столичному зоопарку ліквідують наслідки буревію. Тварини в безпеці, але дуже налякані.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Наслідки непогоди

Наслідки непогоди / © Київський зоопарк

Стихія не оминула і одну з улюблених локацій киян — Київський зоопарк. Через шквальний вітер, який накрив столицю, на його території впало понад 15 дерев. Найбільше постраждали вольєри альпак і ведмедів — зруйновано огорожі та дахові конструкції.

Про це повідомив повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський та Київський зоологічний парк загальнодержавного значення.

Усіх тварин оперативно перевели у зимові приміщення. На щастя, жодна з них не постраждала фізично, хоча багато хто з них серйозно злякався.

/ © КМДА

© КМДА

За словами директора зоопарку Кирила Трантіна, працівники миттєво відреагували на ситуацію й одразу розпочали ліквідацію наслідків.

/ © КМДА

© КМДА

Вже до 22:00 частину пошкоджень прибрали власними силами. А з самого ранку до робіт долучилась команда «Київзеленбуду». Працівники зоопарку активно збирають гілки та листя — частину з них використають для корму, інші — для декору вольєрів.

/ © Київський зоопарк

© Київський зоопарк

Наразі зоопарк відновлює дахові конструкції, огорожі та скло. Для відвідувачів територія відкрита з 12:00, але ремонтні роботи тривають.

/ © Київський зоопарк

© Київський зоопарк

Нагадаємо, безпечними для купання у Києві офіційно назвали шість пляжів. Згідно з результатами перевірок, вода на цих локаціях відповідає санітарним нормам.

Безпечні для купання пляжі:

  • «Веселка» (р. Дніпро)

  • «Дитячий» (р. Дніпро)

  • «Золотий» (р. Дніпро)

  • «Передмістна слобідка» (р. Дніпро)

  • «Тельбін» (оз. Тельбін)

  • «Центральний» (р. Дніпро)

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