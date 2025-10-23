У Київському СІЗО заарештований напав на співробітника: деталі інциденту

СІЗО

Реклама

У Київському СІЗО заарештований напав на працівника установи та побив його.

Про це повідомила поліія Києва у Facebook.

Інцидент стався в одному з камерних приміщень «Київського слідчого ізолятора». Інспектор внутрішньої служби під час перевірки встановив, що один із утримуваних використовує мобільний телефон у камері.

Реклама

«Під час проведення обшуку, заарештований висловлював погрози, а потім схопився за нагрудний відеореєстратор співробітника СІЗО з наміром його вимкнути. Після того, як правоохоронець спробував зупинити протиправні дії, зловмисник наніс йому декілька ударів руками та головою в обличчя, — йдеться у повідомленні.

Слідчі, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, повідомили 37-річному чоловікові, якого заарештовано за пособництво державі-агресору та наркозлочини про додаткову підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України — умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.

Зловмиснику загрожує додатково до пʼяти років за ґратами.

Нагадаємо, що в «Київському слідчому ізоляторі» у грудні 2024 року сталася смерть ув’язненого після зазнаних тілесних ушкоджень.

Реклама

У цьому слідчому ізоляторі було виявлено системні катування з боку працівників пенітенціарної установи.