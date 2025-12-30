ТСН у соціальних мережах

Київське метро тимчасово змінить графік руху поїздів

Київське метро готується до роботи у святкові дні за зміненим графіком.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Київське метро

Київське метро

У київському метро 1 та 2 січня 2026 року тимчасово змінять графік руху поїздів на всіх трьох лініях через прогнозоване зменшення кількості пасажирів

Про це повідомили в телеграм-каналі Kyiv Metro Alerts.

Зміни у графіку столичної підземки пов’язані з очікуваним зменшенням пасажиропотоку протягом перших днів нового року.

  • 1 січня у ранкову годину пік поїзди київського метро курсуватимуть із інтервалом 3 — 4 хвилини. Після її завершення та протягом дня очікування сягатиме приблизно 5 — 6 хвилин.

  • 2 січня рух поїздів у ранкові та вечірні години пік здійснюватиметься з інтервалом 3 — 4 хвилини.

  • 3 та 4 січня діятиме стандартний вихідний графік — інтервал між поїздами становитиме 6 — 7 хвилин.

Нагадаємо, Київський метрополітен працює від 06:00 до 23:00, забезпечуючи рух трьома лініями з інтервалами 3 — 4 хвилини у години пік, близько 5 хвилин у міжпіковий час та 6 — 7 хвилин у вихідні. Вартість проїзду становить 8 грн. Усі підземні станції цілодобово доступні як укриття, зокрема під час повітряних тривог та комендантської години (за наявності паспорта), забезпечуючи доступ до питної води, санвузлів та 4G-інтернету. Наземна станція «Гідропарк» під час тривог зачиняється, а рух червоною гілкою в такі моменти обмежується ділянкою «Академмістечко» — «Арсенальна».

