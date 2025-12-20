ТСН у соціальних мережах

У київському метро пасажир розпилив перцевий газ: поліція відреагувала

Хулігану загрожує до 7 років позбавлення волі.

Бійка в метро Києва

Бійка в метро Києва / © Поліція Києва

У вагоні потяга синьої гілки Київського метрополітену на станції метро «Тараса Шевченка» молодий чоловік влаштував бійку із пасажиром, розпиливши при цьому перцевий газ із балончика. Правопорушника затримали поліцейські.

Про це повідомили у поліції Києва.

Інцидент трапився в п’ятницю, 19 грудні, близько 22:20.

Поліція встановила особу правопорушника — 19-річного мешканця столиці.

Він перебував у вагоні метро напідпитку, зухвало себе поводив та чіплявся до пасажирів.

«Коли інший пасажир зробив йому зауваження, порушник вчинив бійку та розпилив в обличчя чоловіку газ дратівливої дії», — повідомили у поліції.

Затриманий правопорушник / © Поліція Києва

Затриманий правопорушник / © Поліція Києва

Хулігана розшукали та затримали поліцейські за участі фахівців кримінального аналізу.

Затриманому готують повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство).

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві під час конфлікту жінка завдала 44-річному чоловікові ножового поранення в живіт, від якого він помер на місці події.

