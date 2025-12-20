- Дата публікації
У київському метро пасажир розпилив перцевий газ: поліція відреагувала
Хулігану загрожує до 7 років позбавлення волі.
У вагоні потяга синьої гілки Київського метрополітену на станції метро «Тараса Шевченка» молодий чоловік влаштував бійку із пасажиром, розпиливши при цьому перцевий газ із балончика. Правопорушника затримали поліцейські.
Про це повідомили у поліції Києва.
Інцидент трапився в п’ятницю, 19 грудні, близько 22:20.
Поліція встановила особу правопорушника — 19-річного мешканця столиці.
Він перебував у вагоні метро напідпитку, зухвало себе поводив та чіплявся до пасажирів.
«Коли інший пасажир зробив йому зауваження, порушник вчинив бійку та розпилив в обличчя чоловіку газ дратівливої дії», — повідомили у поліції.
Хулігана розшукали та затримали поліцейські за участі фахівців кримінального аналізу.
Затриманому готують повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство).
Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
