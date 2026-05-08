У Мережі спалахнув скандал через нібито спробу самогубства вчительки: в поліції пояснили, що відбувалося насправді

Школа в Києві / © Фото з відкритих джерел

У Мережі спалахнула дискусія через повідомлення про нібито спробу самогубства вчительки школи №40 у Києві. Інформацію про те, що жінка планує звести рахунки з життям на території «Пункту Незламності» на очах у натовпу, поширили в соціальних мережах.

Про це розповів фотограф Сергій Рижков.

Згідно з повідомленням, інцидент нібито відбувався прямо під час перебування дітей на території школи. Стверджувалося, що учні знімали те, що відбувається, на відео, а сама вчителька перебувала у критичному емоційному стані.

«Прямо зараз одна з учителів 40-ї школи у Києві планує звести рахунки з життям, на очах у натовпу. Та ще і де? На пункті Незламності!» — йшлося у повідомленні фотографа.

Джерела ТСН.ua в правоохоронних органах зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності. Патрульні, які прибули на виклик для перевірки повідомлення, встановили, що жодної спроби суїциду не було.

Як з’ясувалося, у навчальному закладі проходив святковий захід. Вчителька, намагаючись знайти кращий ракурс для фотографування дітей, вилізла на вікно.

«Поліцейські виїхали на місце, перевірили. Там був захід у вишиванках, вчителька для гарного кадру вилізла на вікно. Спроби самогубства не було», — констатували у поліції.

У правоохоронних органах також додали, що вчителька просто фотографувала дітей на вулиці, перебуваючи на підвіконні для розширення огляду кадру. Жодних загроз її життю чи життю оточенню зафіксовано не було.

