- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 186
- Час на прочитання
- 1 хв
У Київській області змінилася ситуація зі світлом
Причина — черговий масований російський удар по енергетиці країни.
Київська область переходить на стабілізаційні графіки відключень світла.
Про це повідомили у ДТЕК.
Раніше в регіоні діяли екстренні відключення світла. Також і столиця переходить до стабілізаційних графіків.
Напередодні в «Укренерго» повідомили, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів України запроваджено аварійні відключення електроенергії.
Україна вночі і зранку, 30 жовтня, перебувала під комбінованою атакою російських безпілотників і ракет різних типів. Повітряна тривога оголошувалася на всій території держави.