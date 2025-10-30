ТСН у соціальних мережах

Київ
186
У Київській області змінилася ситуація зі світлом

Причина — черговий масований російський удар по енергетиці країни.

Анастасія Павленко
На Київщині застосовуються графіки стабілізаційних відключень електроенергії

На Київщині застосовуються графіки стабілізаційних відключень електроенергії / © pixabay.com

Київська область переходить на стабілізаційні графіки відключень світла.

Про це повідомили у ДТЕК.

Раніше в регіоні діяли екстренні відключення світла. Також і столиця переходить до стабілізаційних графіків.

Напередодні в «Укренерго» повідомили, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів України запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Україна вночі і зранку, 30 жовтня, перебувала під комбінованою атакою російських безпілотників і ракет різних типів. Повітряна тривога оголошувалася на всій території держави.

