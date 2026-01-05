У Київській області зафіксували ворожі БпЛА: працює ППО

Дрон / © ТСН.ua

У Київській області зафіксували ворожі безпілотні літальні апарати. Сили протиповітряної оборони здійснюють бойову роботу з їх знищення.

У Києві оголошена повітряна тривога. Усіх мешканців міста просять терміново пройти до укриттів цивільного захисту та перебувати там до відбою.

Жителів Київської області також закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та не нехтувати правилами безпеки.

Окремо наголошується на необхідності дотримання інформаційної тиші — не фіксуйте та не поширюйте в мережі роботу українських захисників.

