Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

У Київській області зафіксували ворожі БпЛА: працює ППО

У повітряному просторі Київської області виявили російські безпілотники, по цілях працюють сили протиповітряної оборони.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Київській області зафіксували ворожі безпілотні літальні апарати. Сили протиповітряної оборони здійснюють бойову роботу з їх знищення.

У Києві оголошена повітряна тривога. Усіх мешканців міста просять терміново пройти до укриттів цивільного захисту та перебувати там до відбою.

Жителів Київської області також закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та не нехтувати правилами безпеки.

Окремо наголошується на необхідності дотримання інформаційної тиші — не фіксуйте та не поширюйте в мережі роботу українських захисників.

Нагадаємо, що раніше у Полтаві пролунали вибухи.

