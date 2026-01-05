- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 158
- Час на прочитання
- 1 хв
У Київській області зафіксували ворожі БпЛА: працює ППО
У повітряному просторі Київської області виявили російські безпілотники, по цілях працюють сили протиповітряної оборони.
У Київській області зафіксували ворожі безпілотні літальні апарати. Сили протиповітряної оборони здійснюють бойову роботу з їх знищення.
У Києві оголошена повітряна тривога. Усіх мешканців міста просять терміново пройти до укриттів цивільного захисту та перебувати там до відбою.
Жителів Київської області також закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та не нехтувати правилами безпеки.
Окремо наголошується на необхідності дотримання інформаційної тиші — не фіксуйте та не поширюйте в мережі роботу українських захисників.
Нагадаємо, що раніше у Полтаві пролунали вибухи.