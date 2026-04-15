У Київській області працює ППО через атаку дронів: жителів закликають залишатися в укриттях

ППО / © Associated Press

У повітряному просторі Київської області виявлено безпілотні літальні апарати. По ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони.

Місцева влада закликає мешканців регіону не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та перебувати в укриттях до її завершення. Громадян просять подбати про власну безпеку та безпеку близьких.

Також українцям нагадують про важливість інформаційної тиші: не варто фіксувати чи публікувати в мережі роботу ППО, а також наслідки ударів.

Нагадаємо, що раніше Росія ударила по Дніпру: стали відомі перші подробиці.