У Київській області працює ППО через атаку дронів: жителів закликають залишатися в укриттях
У Київській області під час повітряної тривоги зафіксували ворожі безпілотники — сили протиповітряної оборони вже працюють по цілях.
По ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони.
Місцева влада закликає мешканців регіону не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та перебувати в укриттях до її завершення. Громадян просять подбати про власну безпеку та безпеку близьких.
Також українцям нагадують про важливість інформаційної тиші: не варто фіксувати чи публікувати в мережі роботу ППО, а також наслідки ударів.
