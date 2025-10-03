У київській лікарні ТЦК та поліція скрутили чоловіка - відео потрапило на камеру

У поліції пояснили інцидент у лікарні

У лікарні Києва стався інцидент за участі працівників ТЦК та поліції. У Мережі з’явилося відео, як після словесної перепалки чоловіка скрутили.

У поліції Києва ТСН.ua повідомили деталі інциденту.

За даними правоохоронців, це трапилося у лікарні Деснянського району столиці.

«30-річний чоловік перебував у розшуку, його доправили до лікарні для проходження ВЛК. Останній почав порушувати громадський порядок, розбив скло на вікнах й неадекватно себе поводив. Поліцейські доправили його до управління поліції для відібрання пояснень з даного приводу», — уточнили у поліції.

Після того як відібрали пояснення — чоловіка відпустили.

Нагадаємо, працівники поліції Києва силою затримали чоловіка просто посеред вулиці. Під час затримання чоловік пручався. За словами очевидців, правоохоронці відмовились показати свої документи.