Київ
996
1 хв

У київській лікарні ТЦК та поліція скрутили чоловіка - відео потрапило на камеру

Мережу облетіло відео, на якому видно, як працівники ТЦК та поліції силоміць затримали чоловіка. Що сталося — пояснили правоохоронці.

Автори публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
У поліції пояснили інцидент у лікарні

У поліції пояснили інцидент у лікарні

У лікарні Києва стався інцидент за участі працівників ТЦК та поліції. У Мережі з’явилося відео, як після словесної перепалки чоловіка скрутили.

У поліції Києва ТСН.ua повідомили деталі інциденту.

За даними правоохоронців, це трапилося у лікарні Деснянського району столиці.

«30-річний чоловік перебував у розшуку, його доправили до лікарні для проходження ВЛК. Останній почав порушувати громадський порядок, розбив скло на вікнах й неадекватно себе поводив. Поліцейські доправили його до управління поліції для відібрання пояснень з даного приводу», — уточнили у поліції.

Після того як відібрали пояснення — чоловіка відпустили.

Нагадаємо, працівники поліції Києва силою затримали чоловіка просто посеред вулиці. Під час затримання чоловік пручався. За словами очевидців, правоохоронці відмовились показати свої документи.

