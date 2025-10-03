- Дата публікації
Київ
- 996
- 1 хв
У київській лікарні ТЦК та поліція скрутили чоловіка - відео потрапило на камеру
Мережу облетіло відео, на якому видно, як працівники ТЦК та поліції силоміць затримали чоловіка. Що сталося — пояснили правоохоронці.
У лікарні Києва стався інцидент за участі працівників ТЦК та поліції. У Мережі з’явилося відео, як після словесної перепалки чоловіка скрутили.
У поліції Києва ТСН.ua повідомили деталі інциденту.
За даними правоохоронців, це трапилося у лікарні Деснянського району столиці.
«30-річний чоловік перебував у розшуку, його доправили до лікарні для проходження ВЛК. Останній почав порушувати громадський порядок, розбив скло на вікнах й неадекватно себе поводив. Поліцейські доправили його до управління поліції для відібрання пояснень з даного приводу», — уточнили у поліції.
Після того як відібрали пояснення — чоловіка відпустили.
Нагадаємо, працівники поліції Києва силою затримали чоловіка просто посеред вулиці. Під час затримання чоловік пручався. За словами очевидців, правоохоронці відмовились показати свої документи.