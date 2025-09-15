- Дата публікації
У київській квартирі вибухнула граната: є загиблі та постраждалі
Київська поліція з’ясовує причини вибуху гранати у квартирі, що призвів до жертв.
У Києві в Дніпровському районі стався вибух гранати у квартирі, внаслідок якого загинули двоє людей, ще одна постраждала.
Про це повідомили у Національній поліції України.
Інформація надійшла 15 вересня 2025 року близько 15:30. За попередніми даними, у квартирі здетонувала граната. Двоє людей загинули на місці, ще одна особа отримала поранення та наразі перебуває під наглядом медиків.
На місце вибуху прибули слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції та столичного главку, вибухотехніки, кінологи та інші спеціальні служби. Правоохоронці проводять огляд приміщення, вилучають речові докази та опитують свідків.
Наразі поліція встановлює обставини вибуху, походження гранати та причини детонації. Громадян закликають дотримуватися заходів безпеки та повідомляти про підозрілі предмети.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у селі Морозівка на Київщині стався вибух, унаслідок якого загинула 57-річна жінка, 40-річного чоловіка було госпіталізовано.