- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 2
- Час на прочитання
- 1 хв
У Київі оголошено повітряну тривогу: подробиці
У Києві 2 вересня оголошено повітряну тривогу. Мешканців столиці закликають залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки.
Про це повідомили у КМВА та моніторингові канали.
За останніми даними, небезпека спостерігається над правобережжям міста, зокрема в районах Оболонь, Ірпінь та Буча.
Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих ударних дронів. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги!», — йдеться у повідомлені.
Новина доповнюється