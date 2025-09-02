У Київі оголошено повітряну тривогу: подробиці

Шахед / © t.me/SJTF_Odesa

Реклама

У Києві 2 вересня оголошено повітряну тривогу. Мешканців столиці закликають залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Про це повідомили у КМВА та моніторингові канали.

За останніми даними, небезпека спостерігається над правобережжям міста, зокрема в районах Оболонь, Ірпінь та Буча.

Реклама

Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих ударних дронів. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги!», — йдеться у повідомлені.