ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2
Час на прочитання
1 хв

У Київі оголошено повітряну тривогу: подробиці

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Шахед

Шахед / © t.me/SJTF_Odesa

У Києві 2 вересня оголошено повітряну тривогу. Мешканців столиці закликають залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Про це повідомили у КМВА та моніторингові канали.

За останніми даними, небезпека спостерігається над правобережжям міста, зокрема в районах Оболонь, Ірпінь та Буча.

Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих ударних дронів. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги!», — йдеться у повідомлені.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
2
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie