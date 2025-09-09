- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 52
- Час на прочитання
- 2 хв
У Києві планують побудувати новий пішохідний міст із садом над водою (фото)
Проєкт передбачає сучасну конструкцію з деревами та зеленими насадженнями.
У Києві може з’явиться новий пішохідний міст, який архітектори називають справжньою перлиною України. Його дизайн має привабити туристів і стати символом сучасної столиці.
Про це повідомила пресслужба ТОВ «Проєктні системи ЛТД» у Facebook.
Як зазначають розробники, міст спроектований як розвідний, що дозволяє пропускати річковий транспорт у бухті, а його конструкція поєднує сучасну функціональність та гармонію з природою. На ньому передбачені зелені насадження та навіть дерева, що зроблять прогулянку справжньою «садовою екскурсією у повітрі».
«Цей міст не просто перехід — це ціла паркова зона, що парить над водою, створюючи атмосферу спокою та гармонії з природою», — розповідають архітектори майстерні Андрія Миргородського.
Попри те, що через війну реалізація проєкту наразі відкладена, команда впевнена: у майбутньому міст обов’язково стане однією з нових візитівок Києва. Робота над проєктом вже дала змогу продемонструвати сучасний підхід до поєднання архітектури, природи та інноваційних технологій.
Повідомляється, що цей пішохідний міст може стати не лише транспортною артерією, а й місцем для прогулянок, відпочинку та культурних заходів, підкреслюючи статус Києва як міста сучасної архітектури та екологічного дизайну.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що засновник «Автостради» розповів про процес відновлення скандального проєкту метро на Виноградар та про унікальні інженерні рішення, які застосовуються вперше у Києві.