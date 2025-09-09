У Києві планують побудувати новий пішохідний міст із садом над водою (фото)

Проект нового мосту у Києві / © ТОВ "Проєктні системи ЛТД"

Реклама

У Києві може з’явиться новий пішохідний міст, який архітектори називають справжньою перлиною України. Його дизайн має привабити туристів і стати символом сучасної столиці.

Про це повідомила пресслужба ТОВ «Проєктні системи ЛТД» у Facebook.

Як зазначають розробники, міст спроектований як розвідний, що дозволяє пропускати річковий транспорт у бухті, а його конструкція поєднує сучасну функціональність та гармонію з природою. На ньому передбачені зелені насадження та навіть дерева, що зроблять прогулянку справжньою «садовою екскурсією у повітрі».

Реклама

Проєкт мосту / © ТОВ "Проєктні системи ЛТД"

Проєкт мосту / © ТОВ "Проєктні системи ЛТД"

«Цей міст не просто перехід — це ціла паркова зона, що парить над водою, створюючи атмосферу спокою та гармонії з природою», — розповідають архітектори майстерні Андрія Миргородського.

Проєкт мосту / © ТОВ "Проєктні системи ЛТД"

Попри те, що через війну реалізація проєкту наразі відкладена, команда впевнена: у майбутньому міст обов’язково стане однією з нових візитівок Києва. Робота над проєктом вже дала змогу продемонструвати сучасний підхід до поєднання архітектури, природи та інноваційних технологій.

Проєкт мосту / © ТОВ "Проєктні системи ЛТД"

Повідомляється, що цей пішохідний міст може стати не лише транспортною артерією, а й місцем для прогулянок, відпочинку та культурних заходів, підкреслюючи статус Києва як міста сучасної архітектури та екологічного дизайну.

Проєкт мосту / © ТОВ "Проєктні системи ЛТД"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що засновник «Автостради» розповів про процес відновлення скандального проєкту метро на Виноградар та про унікальні інженерні рішення, які застосовуються вперше у Києві.