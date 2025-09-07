У Київ автомобіль загорівся після зіткнення в ДТП: фото, відео

Наслідки ДТП у Києві / © Поліція Києва

Реклама

У неділю, 7 вересня, у місті Києві на Харківському шосе автомобіль Audi вибухнув і загорівся після зіткнення з автомобілем Nissan на зустрічній смузі.

Момент жахливої аварії зафіксував відеореєстратор автомобіля, який рухався позаду.

На опублікованих кадрах видно, що від удару автомобіль, який мчав на шаленій швидкості, спалахнув.

Реклама

Палаюче авто відкинуло на узбіччя. На місці події відразу з’явився автомобіль поліції.

Дата публікації 20:04, 07.09.25 Кількість переглядів 16 У Київ авто вибухнуло і загорілося під час ДТП

Як повідомили в поліції Києва, автомобіль Audi рухався із перевищенням швидкості. За його кермом перебував 24-річний водій, який загинув разом із 45-річним пасажиром.

© Поліція Києва

© Поліція Києва

«Водій та пасажирка Nissan, 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який перебував неподалік в момент ДТП, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані», — йдеться у повідомленні поліції.

© Поліція Києва

© Поліція Києва

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Реклама

Нагадаємо, на Одещині легковик врізався у дерево й перекинувся, внаслідок чого загинули двоє неповнолітніх дівчат.