Київ
367
1 хв

У Київ автомобіль загорівся після зіткнення в ДТП: фото, відео

За кермом автомобіля, що скоїв аварію, перебував 24-річний водій, який загинув разом із 45-річним пасажиром.

Богдан Скаврон
Наслідки ДТП у Києві

Наслідки ДТП у Києві / © Поліція Києва

У неділю, 7 вересня, у місті Києві на Харківському шосе автомобіль Audi вибухнув і загорівся після зіткнення з автомобілем Nissan на зустрічній смузі.

Момент жахливої аварії зафіксував відеореєстратор автомобіля, який рухався позаду.

На опублікованих кадрах видно, що від удару автомобіль, який мчав на шаленій швидкості, спалахнув.

Палаюче авто відкинуло на узбіччя. На місці події відразу з’явився автомобіль поліції.

Як повідомили в поліції Києва, автомобіль Audi рухався із перевищенням швидкості. За його кермом перебував 24-річний водій, який загинув разом із 45-річним пасажиром.

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

«Водій та пасажирка Nissan, 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який перебував неподалік в момент ДТП, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані», — йдеться у повідомленні поліції.

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, на Одещині легковик врізався у дерево й перекинувся, внаслідок чого загинули двоє неповнолітніх дівчат.

