У Києві зупинили роботу систем опалення, водопостачання і електротранспорту: що відомо

Київ. / © Associated Press

У суботу, 10 січня, у Києві запроваджено аварійне відключення електроенергії. У столиці триває поетапне відновлення теплопостачання після масованої атаки РФ минулої ночі.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

“Наразі зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту. Енергетики проводять відновлювальні роботи”, - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба наголосив, що у Києві вчора без опалення залишилося близько шести тисяч будинків. Понад добу тривали ремонті роботи, розпочалося подавання теплоносія приблизно до чотирьох тисяч житлових будинків.