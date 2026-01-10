- Дата публікації
У Києві зупинили роботу систем опалення, водопостачання і електротранспорту: що відомо
У суботу, 10 січня, у Києві запроваджено аварійне відключення електроенергії. У столиці триває поетапне відновлення теплопостачання після масованої атаки РФ минулої ночі.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.
“Наразі зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту. Енергетики проводять відновлювальні роботи”, - йдеться у повідомленні.
Своєю чергою, віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба наголосив, що у Києві вчора без опалення залишилося близько шести тисяч будинків. Понад добу тривали ремонті роботи, розпочалося подавання теплоносія приблизно до чотирьох тисяч житлових будинків.