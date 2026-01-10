ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
1 хв

У Києві зупинили роботу систем опалення, водопостачання і електротранспорту: що відомо

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Київ.

Київ. / © Associated Press

У суботу, 10 січня, у Києві запроваджено аварійне відключення електроенергії. У столиці триває поетапне відновлення теплопостачання після масованої атаки РФ минулої ночі.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

“Наразі зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту. Енергетики проводять відновлювальні роботи”, - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба наголосив, що у Києві вчора без опалення залишилося близько шести тисяч будинків. Понад добу тривали ремонті роботи, розпочалося подавання теплоносія приблизно до чотирьох тисяч житлових будинків.

Дата публікації
Кількість переглядів
150
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie