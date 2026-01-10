У Києві зупинено електротранспорт: що сталося

Зупинка електротранспорту в Києві

Реклама

Через нестабільну ситуацію в енергосистемі, тимчасово зупинився електротранспорт на лівому та правому березі Києва.

Про це повідомляє «Київпастранс» у Telegram.

КП «Київпастранс» запускає дублювальні автобусні маршрути.

Реклама

«Зокрема, у звʼязку з тимчасовим призупиненням роботи Борщагівського швидкісного трамвая, з причини відсутності напруги, уже організовано автобусне сполучення маршрутом 3т „вул. Старовокзальна — Кільцева дорога“, — йдеться у повідомленні.

Про подальші зміни руху буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, Росія вже другу ніч поспіль обстрілює Київ. У ніч проти 10 січня у Києві лунали вибухи, ППО працювала по ворожих дронах. Ворог дочекався низької температури і нищить інфраструктуру столиці. Росіяни цілеспрямовано атакували котельні у Києві. В окремих районах столиці сталися відключення світла і перебої з та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній і об’єктів генерації.