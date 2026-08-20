У Києві зруйновані верхні поверхи дев’ятиповерхівки унаслідок ракетної атаки РФ

Ракета / © ТСН.ua

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У Києві в Солом’янському районі зафіксовано руйнування верхніх поверхів дев’ятиповерхового житлового будинку. У будівлі також виникла пожежа.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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«У Соломʼянському районі руйнування верхніх поверхів та загоряння в 9-поверховому житловому будинку», — зазначив мер.

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Крім того, за іншою адресою в житловому будинку заблоковані люди.

Екстрені служби прямують на місця подій. Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

КМВА заявила, що станом на 01:15 відомо про 6 поранених. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинули дві жінки.

Нагадаємо, що Росія підняла у повітря Ту-95МС і Ту-160: монітори попереджають про можливі пуски ракет

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