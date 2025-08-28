У Києві зростає кількість жертв та постраждалих наслідок російської атаки: серед загиблих — дитина

Ракета / © ТСН.ua

Реклама

За оперативною інформацією, кількість загиблих у Києві унаслідок російської атаки зросла до 3 осіб. У тому числі серед загиблих - дитина.

Про це повідомляє КМВА у соцмережах.

Кількість постраждалих зросла до 12 людей.

Реклама

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Серед постраждалих також діти. Поранені двоє братів 10 та 18 років: хлопчика 10 років госпіталізовано.

Крім цього, травмувань зазнав 17-річний підліток.

Тим часом атака продовжується і вже маємо інформацію про крилаті ракети в повітряному просторі України.

Реклама

Залишайтеся в укриттях.

По місту багато постраждалих автівок. За оперативною інформацією, у Дніпровському районі на двох локаціях 7 загорянь авто.

Також влада продовжує фіксувати нові наслідки атаки в різних районах міста.

У Дарницькому районі пошкоджені житлові будинки, зокрема руйнування в пʼятиповерхівці з першого по пʼятий поверхи. Також уламки БпЛА впали на дах 9-ти поверхового житлового будинку. Сталося загоряння.

Реклама

Горить і нежитлова забудова.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

У Дніпровському районі уламки впали на триповерхову офісну будівлю, із загорянням. Також сталися пожежі у 25-поверховому та 9-поверховому будинках. Та падіння уламків на територію дитсадка, із загорянням. На стоянці палали автівки.

У Шевченківському районі пожежа в житловому будинку, пошкоджена нежитлова забудова, навчальний заклад та офісна будівля.

У Святошинському районі у двір дев’ятиповерхового житлового будинку впав ворожий БпЛА. Пошкоджень немає.

У Соломʼянському районі – падіння уламків спричинило пожежу в приватному будинку.

У Деснянському районі зафіксували падіння уламків.

Екстрені служби працюють на місцях.

Не залишайте укриттів!