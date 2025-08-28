- Дата публікації
Категорія
Київ
У Києві зростає кількість жертв та постраждалих наслідок російської атаки: серед загиблих — дитина
У Києві внаслідок масованої атаки РФ кількість загиблих зросла до трьох осіб, серед них — дитина. Постраждали щонайменше 12 людей, серед них діти та підлітки. У різних районах столиці тривають пожежі в житлових будинках, офісах, навчальних закладах і на автостоянках.
За оперативною інформацією, кількість загиблих у Києві унаслідок російської атаки зросла до 3 осіб. У тому числі серед загиблих - дитина.
Про це повідомляє КМВА у соцмережах.
Кількість постраждалих зросла до 12 людей.
Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Серед постраждалих також діти. Поранені двоє братів 10 та 18 років: хлопчика 10 років госпіталізовано.
Крім цього, травмувань зазнав 17-річний підліток.
Тим часом атака продовжується і вже маємо інформацію про крилаті ракети в повітряному просторі України.
Залишайтеся в укриттях.
По місту багато постраждалих автівок. За оперативною інформацією, у Дніпровському районі на двох локаціях 7 загорянь авто.
Також влада продовжує фіксувати нові наслідки атаки в різних районах міста.
У Дарницькому районі пошкоджені житлові будинки, зокрема руйнування в пʼятиповерхівці з першого по пʼятий поверхи. Також уламки БпЛА впали на дах 9-ти поверхового житлового будинку. Сталося загоряння.
Горить і нежитлова забудова.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
У Дніпровському районі уламки впали на триповерхову офісну будівлю, із загорянням. Також сталися пожежі у 25-поверховому та 9-поверховому будинках. Та падіння уламків на територію дитсадка, із загорянням. На стоянці палали автівки.
У Шевченківському районі пожежа в житловому будинку, пошкоджена нежитлова забудова, навчальний заклад та офісна будівля.
У Святошинському районі у двір дев’ятиповерхового житлового будинку впав ворожий БпЛА. Пошкоджень немає.
У Соломʼянському районі – падіння уламків спричинило пожежу в приватному будинку.
У Деснянському районі зафіксували падіння уламків.
Екстрені служби працюють на місцях.
Не залишайте укриттів!