Київ
587
2 хв

У Києві зростає кількість жертв та постраждалих наслідок російської атаки: серед загиблих — дитина

У Києві внаслідок масованої атаки РФ кількість загиблих зросла до трьох осіб, серед них — дитина. Постраждали щонайменше 12 людей, серед них діти та підлітки. У різних районах столиці тривають пожежі в житлових будинках, офісах, навчальних закладах і на автостоянках.

Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

За оперативною інформацією, кількість загиблих у Києві унаслідок російської атаки зросла до 3 осіб. У тому числі серед загиблих - дитина.

Про це повідомляє КМВА у соцмережах.

Кількість постраждалих зросла до 12 людей.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Серед постраждалих також діти. Поранені двоє братів 10 та 18 років: хлопчика 10 років госпіталізовано.

Крім цього, травмувань зазнав 17-річний підліток.

Тим часом атака продовжується і вже маємо інформацію про крилаті ракети в повітряному просторі України.

Залишайтеся в укриттях.

По місту багато постраждалих автівок. За оперативною інформацією, у Дніпровському районі на двох локаціях 7 загорянь авто. 

Також влада продовжує фіксувати нові наслідки атаки в різних районах міста.

У  Дарницькому районі пошкоджені житлові будинки, зокрема руйнування в пʼятиповерхівці з першого по пʼятий поверхи.  Також уламки БпЛА впали на дах 9-ти поверхового житлового будинку. Сталося загоряння.

Горить і нежитлова забудова.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

  • У Дніпровському районі уламки впали на триповерхову офісну будівлю, із загорянням. Також сталися пожежі у 25-поверховому та 9-поверховому  будинках. Та падіння уламків на територію дитсадка, із загорянням. На стоянці палали автівки.

  • У Шевченківському районі пожежа в житловому будинку, пошкоджена нежитлова забудова, навчальний заклад та офісна будівля.

  • У Святошинському районі у двір дев’ятиповерхового житлового будинку впав ворожий БпЛА. Пошкоджень немає.

  • У Соломʼянському районі – падіння уламків спричинило пожежу в приватному будинку.

  • У Деснянському районі зафіксували падіння уламків.

Екстрені служби працюють  на місцях.

Не залишайте укриттів!

587
